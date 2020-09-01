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Образование

В Твери открыт новый комплекс Суворовского училища

 © tvzvezda.ru

У старейшего в России Тверского суворовского училища появилось новое здание. 1 сентября, его воспитанники начали учебный год в стенах нового комплекса. До этого получать знания им приходилось в зданиях 1940-х годов, которые устарели и требовали ремонта.

Накануне было завершено строительство и сдали в эксплуатацию построенный с нуля военный городок под размещение Тверского СВУ.

Училище оборудовано по последнему слову техники, имеются кабинет робототехники, автомобильного дела, современные спортивные залы и учебные аудитории, актовый зал на несколько сотен мест, большая и светлая столовая. В зонах отдыха расположены мягкие кресла.

 © sksvu.mil.ru

 © sksvu.mil.ru

 © sksvu.mil.ru

 © sksvu.mil.ru

 © sksvu.mil.ru

 © sksvu.mil.ru
Источник: https://tvzvezda.ru/news/forces/con...e&utm_campaign=longpage&utm_term=v1

Тверская область, Суворовское училище
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