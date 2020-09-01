В Твери открыт новый комплекс Суворовского училища
У старейшего в России Тверского суворовского училища появилось новое здание. 1 сентября, его воспитанники начали учебный год в стенах нового комплекса. До этого получать знания им приходилось в зданиях 1940-х годов, которые устарели и требовали ремонта.
Накануне было завершено строительство и сдали в эксплуатацию построенный с нуля военный городок под размещение Тверского СВУ.
Училище оборудовано по последнему слову техники, имеются кабинет робототехники, автомобильного дела, современные спортивные залы и учебные аудитории, актовый зал на несколько сотен мест, большая и светлая столовая. В зонах отдыха расположены мягкие кресла.
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01.09.2018:09:20