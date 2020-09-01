Саранский приборостроительный завод освоил производство нового оборудования

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Саранский приборостроительный завод, входящий в группу компаний РТИ освоил выпуск новой продукции в области телекоммуникаций — климатических шкафов для сотовой связи, серверов хранения данных и шкафов электропитающих устройств.

Климатические шкафы, производства Саранского телевизионного завода, предназначены для оборудования сотовой связи: базовых станций, источника электропитания, аккумуляторных батарей, радиорелейного оборудования, кроссового оборудования. Они поддерживают необходимый температурный режим и могут эксплуатироваться в закрытых неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе при температурах от — 50 до +50°С, устойчивы к влажности и солнечному свету, сейсмостойки, защищают от несанкционированного доступа, превосходят аналоги и соответствуют стандартам IP55.

Серверы хранения данных, производимые предприятием РТИ, разработаны с учетом опыта ведущих мировых производителей совместно с ЗАО «НОРСИ — ТРАНС». Особенностью серверов является то, что используются импортонезависимые решения на базе отечественной платформы «Эльбрус».

Системы электропитания (ЭПУ) телекоммуникационного оборудования — это экономичные и эффективные установки, имеющие блочную конструкцию со степенью защитной оболочки не ниже IP 20, для монтажа в 19″ стойках в помещениях, контейнерах и выгородках. Их особенность — это высокая отказоустойчивость, конкурентоспособная цена, востребованность на рынке телекоммуникационного оборудования.

«В рамках программы диверсификации производств и программы импортозамещения предприятия группы компаний РТИ проделали значительную работу. Мы начинаем выпускать все больше гражданских изделий, которые раньше закупались за рубежом. Яркий пример — продукция Саранского телевизионного завода, востребованная операторами сотовых сетей. Наша задача — многократно увеличить выпуск гражданской продукции», — заявил генеральный директор АО «РТИ» Павел Лаптаев.