В Ленинградской области открыт новый кролиководческий комплекс

КФХ в деревне Усадище Волховского района. Архивное фото © mcx.gov.ru

Комплекс по содержанию родительского стада на 3 тыс. маточного поголовья введен в строй в кролиководческом кооперативе «Приоритет» в Волховском районе.

Комплекс построен на средства гранты «Агростартап» и является базой для племенной, селекционной работы предприятия. В 2019 году двое членов кооператива выиграли гранты на сумму 7,5 млн рублей. На эти средства для кролиководческого хозяйства построен комплекс и куплен инсинератор.

В 2020 году на грант «Агростартап» планирует построить очередной модуль для содержания и откорма кроликов, на базе которого будет создан учебный центр для кролиководов региона.

Кролиководческое крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) в деревне Усадище Волховского района действует с 2013 года. В 2019 году на базе КФХ образован сельскохозяйственный потребительский кооператив «Приоритет» по разведению, переработки и реализации кролиководческой продукции. В 2019-2020 году члены кооператива получили три гранта «Агростартап» на общую сумму 10,5 млн рублей на производство родительского поголовья кроликоматок и самцов и откорм кроликов.

При участии членов сельскохозяйственного кооператива кролиководческий комплекс «Приоритет» по итогам 2020 года увеличит поголовье животных до 20 тысяч голов, производство мяса до 110 тонн в год.

«Агростартапа» — это новый грант фермерам в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», регионального проекта «Система поддержки фермеров и кооперации».