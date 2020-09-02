Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 11

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1. 1 сентября 2020 года в селе Черный Отрог Саракташского района (Оренбургская область) открылась новая школа на 400 мест.

Площадь здания составляет более 17 тысяч квадратных метров. В школе есть столовая на 151 посадочное место, актовый зал, секция для группы продленного дня. А также там находится современный спортивный зал, два бассейна, информационно-библиотечный центр, два современных кабинета информатики с доступом к высокоскоростному интернету.

Дети после уроков будут дополнительно учиться играть в шахматы для развития своих математических способностей и пространственного мышления. Для этого два педагога прошли курсовую подготовку по теме «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей шахмат в школе».

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Кроме того, с нового учебного года здесь начал работать первый в регионе «Газпром-класс». Его открыли на базе 10 класса. Суть профильного класса в том, чтобы дать ученикам углубленное представление об инженерных профессиях и особенностях нефтегазового производства. В будущем выпускники смогут претендовать на получение высшего образования в Оренбургском филиале Российского государственного университета имени И.М. Губкина.

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2. В поселке Бугры (Ленинградская область) открыта школа на 950 мест.

НАЦПРОЕКТЫ: новая школа для юных жителей Бугров © lenobl.ru

Основным образовательным маршрутом в новой школе является углубленное изучение английского языка. В настоящее время свободное владение им является необходимым практически во всех профессиональных сферах. «Бугровская СОШ № 2» — единственное бюджетное учреждение во Всеволожском районе, где профильным предметом является английский язык.

Большое внимание уделяется спортивной подготовке учеников. Помимо залов в школе, на её территории построен стадион с беговой дорожкой на 250 м. Школьники также смогут поиграть в волейбол или баскетбол, а также заняться физическими упражнениями на соответствующем оборудовании. На улице также есть учебно-опытная зона, где дети смогут выращивать плодово-ягодные культуры и декоративные растения.

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3. В поселке Зональная Станция Томского района (Томская область) открыта школа на 1100 мест.

Завершилось строительство школы в «Южных Воротах». СИБДОМ © tomsk.sibdom.ru

Как уточняется, ее построили по нацпроекту «Образование», стоимость — 1,4 миллиарда рублей.

На основе школы будут работать несколько центров: инженерно-технический, социально-гуманитарный и олимпиадный, которые помогут ученикам определиться с будущей профессией уже в стенах школы.

Кроме предметов по расписанию, ученики смогут выбрать занятия в центрах дополнительного образования. В инженерно-техническом дети будут осваивать робототехнику, изучать системы связи и программирование. Этот центр курирует ТУСУР. Социально-гуманитарный центр поможет развить знания в экономике и юриспруденции. В телевизионной и фотостудии школьники будут создавать фильмы и передачи. В спортзалах будут работать секции гиревого спорта и самбо.

Сосредоточиться на занятиях поможет отсутствие гаджетов. Школа позиционирует себя как «бестелефонная».

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4. В г. Новосибирск на ул. Тюленина (Новосибирская область) открылась новая школа № 218 на 1500 учеников.

открытие школы на Тюленина © nsk.sibdom.ru

По проекту здание состоит из трех блоков. В одном обособленно разместилась начальная школа: 17 учебных классов, библиотека, спортзал и зал хореографии, кабинеты психолога и логопеда.

Второй учебный блок отведен для средних и старших классов. Здесь обустроено 40 учебных кабинетов с современным интерактивным оборудованием, наглядными пособиями.

© img5.sibdom.ru

Третий блок занимают два больших спортивных зала, актовый зал на 550 мест, конференц-зал, столовая и кухня, медицинские кабинеты, производственные мастерские. Стоимость строительства и оснащения школы № 218 составила около 925 млн рублей.

Большие возможности открывают ученикам школы № 218 программы дополнительного образования. В школьном технопарке они смогут изучать лазерные технологии, 3D-моделирование, программирование, прототипирование, робототехнику, инженерную графику, IT-технологии, построение виртуальной реальности и многое другое.

© img5.sibdom.ru

Для развития творческих способностей школьников оборудованы архитектурная, художественная и гончарная мастерские, телестудия и студия звукозаписи. Кроме того, по просьбам жителей района здесь открывается филиал музыкальной школы.

© img2.sibdom.ru

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5. В г. Новосибирск (Новосибирская область) открыт новый корпус в лицее № 310 им. М.А. Лаврентьева.

Ученики лицея © sbras.info

Построенный корпус позволяет перевести процесс обучения в одну смену.

Новое здание в два раза превышает размер исторического и расширяет возможности обучающихся для занятий спортом, художественно-эстетической и научно-исследовательской деятельностью.

Дополнительно к уже существующим, лицей получил 19 кабинетов, в которых будут учиться ученики начальной школы, актовый и танцевальный залы, два спортивных зала, кабинет изобразительного искусства, кабинет музыки, бассейн, шесть лабораторий.

Новосибирск | Новый корпус лицея в Академгородке будет достроен до конца года - БезФормата © nso.ru

Кроме самого здания, в процессе реконструкции «стотридцатки» было уделено внимание инфраструктуре: на пришкольной территории организована детская площадка, обновлено дорожное покрытие и тротуары вдоль улицы Воеводского, по которой родители доставляют учеников на занятия.

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6. В г. Краснодар (Краснодарский край) открылась начальная школа «Перспектива» на 200 мест.

© tvkrasnodar.ru

Школа для учащихся начальных классов открылась на базе центра дополнительного образования по улице Садовая, 11 в Пашковском жилом массиве.

В первую смену в «Перспективе» будут заниматься ученики 1-4 классов, а после обеда продолжат свою работу бесплатные кружки и секции раннего развития, робототехники, изучения компьютерной грамотности и иностранных языков, хореографии и прикладного творчества.

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7. В г. Сыктывкар (р. Коми) открылся новый корпус коррекционной школы.

IMG_0477.jpg © bnkomi.ru

В специальной школе № 40 всем не хватало места. Поэтому было принято решение перевести начальное звено в новое здание. Оно открылось 1 сентября на улице Катаева, 39. Оборудовать помещение на 50 учеников самым современным оборудованием получилось благодаря участию в нацпроекте.

Корпус рассчитан на 50 человек, но пока в нем будет обучаться 41 ребенок. Всего в заведении четыре класса — от первого до четвертого. В первый класс набрали 13 детей, для них и их родителей 1 сентября организовали торжественную линейку.

Территория перед входом огорожена забором, там есть зона отдыха и оборудование для активных игр, покрытие площадки травмобезопасно.

В штате — 42 педагогических работника, в этом году были приняты два психолога и два учителя начальных классов.

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Продолжение следует…