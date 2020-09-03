ГТЛК передала в эксплуатацию авиакомпании Red Wings самолет SSJ100
В среду, 2 сентября, ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) передало в операционную аренду авиакомпании Red Wings, базирующейся в московском аэропорту «Домодедово», самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).
Поставка воздушного судна состоялась в рамках реализации программы развития операционной аренды и финансового лизинга отечественных самолетов SSJ100 c государственным софинансированием.
«ГТЛК продолжает работу по модернизации и обновлению отечественного воздушного флота. Механизм льготного лизинга ГТЛК способствует развитию всей транспортной отрасли России. Мы довольны взаимодействием с авиакомпанией Red Wings по этой сделке и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — подчеркнул заместитель генерального директора ГТЛК по авиации Антон Королёв.
ГТЛК реализует программу лизинга отечественных самолетов SSJ100 c государственным софинансированием c 2015 года. На текущий момент российским авиакомпаниям передано 44 воздушных судна SSJ100. Общий объем инвестиций в программу из бюджетных и внебюджетных источников
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