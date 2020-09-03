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Авиация

ГТЛК передала в эксплуатацию авиакомпании Red Wings самолет SSJ100

 © superjet.wdfiles.com

В среду, 2 сентября, ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) передало в операционную аренду авиакомпании Red Wings, базирующейся в московском аэропорту «Домодедово», самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Поставка воздушного судна состоялась в рамках реализации программы развития операционной аренды и финансового лизинга отечественных самолетов SSJ100 c государственным софинансированием.

«ГТЛК продолжает работу по модернизации и обновлению отечественного воздушного флота. Механизм льготного лизинга ГТЛК способствует развитию всей транспортной отрасли России. Мы довольны взаимодействием с авиакомпанией Red Wings по этой сделке и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — подчеркнул заместитель генерального директора ГТЛК по авиации Антон Королёв.

ГТЛК реализует программу лизинга отечественных самолетов SSJ100 c государственным софинансированием c 2015 года. На текущий момент российским авиакомпаниям передано 44 воздушных судна SSJ100. Общий объем инвестиций в программу из бюджетных и внебюджетных источников на 01.09.2020 составил 91,6 млрд рублей.
Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news...pluatatciyu-aviakompanii-Red-Wings/

SSJ100, ГСС, RedWings, ГТЛК
  • Нет аватара vlTepes
    03.09.2011:13:39

    Надо будет материал опубликовать как у RW заработает хаб в Екатеринбурге.

    Сейчас не получается по правилам сайта — там же все будущее время.

    А нашим основным региональным хабом, ключевым для проекта SSJ100, станет Екатеринбург. Именно из «Кольцово» мы начинаем полеты на российских лайнерах. Уже открыты продажи в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград с 15 сентября. На даты с 24 сентября в ближайшее время будут открыты продажи в Махачкалу, Воронеж, Оренбург, Красноярск, Кемерово, Ноябрьск. Почти все эти направления будут субсидироваться из бюджета.

    — Сколько самолетов у Red Wings будет в Екатеринбурге?

    — К 2022-2023 гг. мы собираемся довести группировку «Суперджетов» в Екатеринбурге до 20 штук, также там будут базироваться 4-5 среднемагистральных самолетов семейства Airbus 320, для того чтобы обеспечить полноценную хабовую трансферную модель — для тех направлений, на которых из-за более высокого спроса эффективнее более вместительные лайнеры. Всего количество направлений из Екатеринбурга составит 34 с учетом Москвы и Сочи.

    #1207830
  • Нет аватара BRO
    03.09.2014:40:53

    Дай Бог доживем до тех времени когда подавляющий парк самолетов будет отечественный.

    #1207850
  • Нет аватара senima56
    03.09.2015:12:08

    Этот ССЖ, как тот «чемодан без ручки»! Лоханулись с ним крупно, но признаться боимся и продолжается «плохая история»!         

    «Спорная просроченная дебиторская задолженность по заключенным договорам аренды с эксплуатантами воздушных судов SSJ 100, обусловленная простоями воздушных судов из-за технических неисправностей, ‎по состоянию на 31 мая 2020 г. составляет 2,638 млрд рублей, из которой задолженность АО «АТК «Ямал» составляет 1,051 млрд рублей, ‎АО «Авиакомпания «ИрАэро» — 933,82 млн. рублей, АО «Авиакомпания «Якутия» — 421,7 млн. рублей, АО «Авиакомпания Азимут» — 231,05 млн рублей."

    Вот ссылка: https://www.aex...020/9/3/216352/

    #1207858
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