Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 15 (Приволжский федеральный округ)

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1. В с. Дракино (р. Мордовия) 1 сентября 2020 года открылась новая школа на 140 мест.

Школа современная, просторная, чистая. Всем на радость. Её сметная стоимость — 281706,6 тысячи рублей. Из федерального бюджета — 142507,5. Из республиканского — 139198,9.

Учебные помещения сформированы по блочной системе, каждый блок имеет отдельный вход с улицы. К школе будут подвозить на автобусе 37 учеников из села Кажлодка, сформировано 10 класс-комплектов.

Первоклассников в этом году — 11 человек, а педагогов — 23.

Учебное заведение оснащено современным оборудованием, имеется швейно-вышивальная машина с компьютерным управлением, 3 базовых робототехнических набора, 13 компьютеров, 77 ноутбуков, 25 планшетов, 21 интерактивная панель, интерактивный комплекс, мобильный лингафонный кабинет.

Оборудованы кабинеты технического и обслуживающего труда, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет. Будут работать спортивные секции и кружки.

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2. В г. Саратов (Саратовская область) открыт новый предуниверсарий «Лицей-интернат 64» на 400 мест.

Саратовский предуниверсарий готов к приему детей — Регион 64 © sarnovosti.ru

В лицее-интернате будет вестись обучение по пяти направлениям: программирование, робототехника, биотехнологии, медицина будущего и культура.

В предуниверсарии будут обучаться старшеклассники. Для ребят из районов строится общежитие на 125 мест, а всего мест — 400. Задача этого проекта — создать условия для учеников, которые позволят им определиться со специализацией, раскрыть свои таланты, подготовиться к дальнейшему обучению в вузе.

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3. В поселке Приволжский в Энгельсском районе (Саратовская область) открыта новая школа № 4 на 825 мест.

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Школа № 4 представляет собой современное пространство для обучения, разностороннего развития и отдыха. В кабинетах начальных классов установлен комплекс «Дидактика», состоящий из тросовой системы для ознакомительного материала, поворотной и интерактивной досок, а также информационных стендов. Профильные кабинеты оборудованы специализированной техникой, современными станками для труда, столами химика и физика. В учреждении создан актовый зал, оснащенный инновационной техникой — профессиональным театральным, световым и звуковым оборудованием, видеокамерой с разрешением FullHD.

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4. В г. Саратов (Саратовская область) открыта школа «Авиатор» на 1100 мест.

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Школа состоит из шести блок-секций. В ней самый большой актовый зал в Саратове — на 750 мест. Столовая рассчитана на 535 человек. При школе оборудован бассейн.

© 4vsar.ru

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5. В г. Саратов (Саратовская область) открыт лицей «Звезда» на 825 мест.

Новая школа «Звезда» оказалась лицеем. Спикер Госдумы отругал городских чиновников, что они принимают решения без обсуждения с жителями — ИА «Версия-Саратов» © nversia.ru

Он оборудован классами, оснащёнными современным оборудованием, и бассейном.

На строительство школы из федерального бюджета были выделены 776,2 млн рублей.

© vzsar.ru

© vzsar.ru

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6. В п. Дубки Саратовского района (Саратовская область) открыт новый корпус школы на 300 мест.

Новый корпус школы в п. Дубки начнет работу с 1 сентября © saratovsegodnya.ru

В новом здании будут расположены учебные классы, отдельная столовая с обеденным залом на 150 мест, медкабинет, актовый и спортивный залы, помещения для групп продленного дня, библиотека, компьютерный класс, кабинеты психолога и логопеда.

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7. В г. Ульяновск (Ульяновская область) на базе гимназии имени В.И. Ленина № 1 открылась обсерватория.

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Обсерватория стала новым учебным пространством, оборудованным современным цифровым телескопом, метеостанцией, специальными погодными датчиками, фото- и видеооборудованием для создания карт звёздного неба. Заниматься в обсерватории смогут учащиеся всех школ региона.

Это третья по счету в стране обсерватория при учебном заведении.

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