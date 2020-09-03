Новые школы открылись в регионах России: Часть 16 (Уральский, Сибирский, Дальневосточный ф.о.)

© aramil.city

1. 1 сентября 2020 года в Арамили (Свердловская область) открыта школа № 4 на 1000 мест.

Сейчас здесь 32 просторные учебные аудитории с современным оснащением, школа полностью укомплектована педагогами.

Ссылка

2. В г. Каменск-Уральский (Свердловская область) открыт новый образовательный центр «Аксиома».

© kamensk-uralskiy.ru

891,6 млн. рублей ― общий объем инвестиций в ее строительство, деньги федерального, областного и местного бюджетов. Еще 162 млн. рублей ― бюджетные вливания в оснащение школы компьютерами, развивающим, учебным и технологическим оборудованием начальных классов, кабинетов по предметам, мастерских, библиотеки.

© kamensk-uralskiy.ru

20 классов начальной школы и 31 кабинет по предметам, два спортивных и актовый залы, современная библиотека с книгохранилищем и читальным залом, мастерские. Спальни и игровая комната для первоклашек. Две учительские и кабинет директора.

Ссылка

3. В п. Баранчинский (Свердловская область) открыта новая школа на 350 мест.

© Фото из открытых источников

Новая школа на 350 мест оборудована современными специализированными классами, мощным пищевым блоком, современным спортивным залом, комфортным актовым залом и стадионами с искусственным покрытием.

Ссылка

4. В д. Казанцево (Челябинская область) открыта новая школа на 350 мест.

Новая школа поставлена на кадастровый учет - Южноуралец - Газета © gazeta-ch.ru

Ссылка

5. В п. Поселье (р. Бурятия) открыта новая школа на 450 мест.

В Бурятии завершилось строительство школы в селе Поселье © gazeta-n1.ru

Общая площадь здания — более 6 тыс кв метров. Здание имеет три этажа, выполнено в восьмиблочном исполнении. В нем разместились 22 класса, трехэтажный центральный блок, четыре двухэтажных учебных блока; два — одноэтажных.

В школе построены спортзал со смежным блоком, пищеблок.Объект строился по типовому проекту, вошедшему в федеральный реестр для повторного применения.

На прилегающей территории обустроено спортивное «сердце» школы: футбольное поле 60×30 м с газоном из искусственной травы с беговыми дорожками с резиновым покрытием, площадки для баскетбола и волейбола, площадки для подвижных игр и гимнастические площадки с резиновым покрытием. В здании оборудована среда для маломобильных групп населения.

Ссылка

6. В п. Нижний Саянтуй (р. Бурятия) открыта новая школа на 450 мест.

© egov-buryatia.ru

Её стоимость составила около 430 миллионов рублей, из которых 80 миллионов — это оборудование. Она также рассчитана на 450 детей, и занятия здесь будут вестись в две смены.

Учебные блоки оборудованы всем необходимым, предусмотрены лифты, пандусы, и подъёмники.

На пришкольной территории установлены спортивные площадки с прорезиненным покрытием.

Ссылка

7. В Южно-Сахалинске в мкр. Дальний (Сахалинская область) открылась новая школа № 20 на 550 мест.

© tia-ostrova.ru

В современном здании обустроены просторные учебные кабинеты с интерактивным оборудованием, рекреационные зоны с удобной мебелью, телестудия, планетарий, читальный зал, а также спортивные и прогулочные площадки, чтобы ребята могли с пользой проводить время на свежем воздухе.

© tia-ostrova.ru

Ссылка