Краснодарский завод «Сатурн» начал выпуск аккумуляторов по новой технологии

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Линия по производству аккумуляторов по так-называемой намазной технологии, которая позволила повысить качество и снизить стоимость продукции, запущена на заводе «Сатурн» в Краснодаре. Завод производит солнечные аккумуляторные батареи. Ими оснастили 1200 космических кораблей и спутников.⠀

Линия производства нацелена, в первую очередь, на авиационное применение. Новая технология, по словам специалиста, позволила также снизить вредность производства. Линия рассчитана на изготовление до 2 мегаватт часов в год.

«Это литий-ионные аккумуляторные батареи различного типа назначения для обширного действия применения. В основном это специализированные батареи, но тут мы, в том числе, делаем аккумуляторные батареи, которые по типу, размеру и емкости аналогичны тем, которые ставят у себя Tesla на машины. Есть проработки и по водному транспорту», — сказал генеральный директор предприятия Олег Планкевич.

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«В 2020 году с участием Фонда развития промышленности Краснодара и Краснодарского края с привлечением федеральных средств, на предприятии организован участок по изготовлению литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных батарей по новой для нас технологии. Это технология общепринятая во всем мире. Она позволяет нам выйти на качественно новый уровень производства аккумуляторов, значительно снизить их стоимость и поднять удельные мощностные характеристики», — сказал Петров.

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