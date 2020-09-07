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Детские сады и школы

В регионах открыли новые детские сады

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Республика Алтай

Еще один новый детский сад открыт в Горно-Алтайске. Он рассчитан на 125 мест, 60 из них — для детей ясельного возраста. Новый детский сад оснащен самым современным оборудованием. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания детей и профессиональной организации образовательного процесса.

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Алтайский край

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В поселке Сибирском Первомайского района торжественно открылся детский сад «Улыбка». Мощность сада 140 мест, 100 из них это 4 группы от 3 до 7 лет, а 40 ребят возрастом с 1,5 до 3 лет будут посещать две группы раннего развития. Детский сад полностью укомплектован кадрами, это 15 педагогов и 27 человек персонала.

https://barnaul...selka/86950275/

Камчатский край

 © kam24.ru

детский сад рассчитан на 170 воспитанников. 60 из них — это малыши от полутора до двух лет. Есть музыкальный зал, бассейн, спортивный сектор, логопедический и медицинский кабинеты. С малышами занимаются педагоги-психологи, работают группы дополнительного образования.

 © kam24.ru

 © kam24.ru

https://www.kam...0903/76325.html

Источник: https://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/34794/

Горный Алтай, Горно-Алтайск, Алтайский край, Камчатка новый детсад
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