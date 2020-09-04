Во Владикавказе открыта первая очередь нового Северо-Кавказского суворовского военного училища

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В новом комплексе зданий довузовского образовательного учреждения начали обучение 320 воспитанников. В училище сейчас живут и обучаются представители 17 национальностей из 19 субъектов Российской Федерации. Всего, по завершении строительства объектов второй очереди, в стенах училища будут проходить обучение 560 суворовцев.

Военные строители в рекордно короткие сроки, практически за один год, построили данные объекты с нуля. Закладка камня нового образовательного учреждения состоялась в апреле 2019 года. К началу учебного года сданы учебно-административный и спальный корпуса, столовая на 620 мест, корпус дополнительного образования и крытый спортивный комплекс.

В училище оборудованы специализированные классы и аудитории, лаборатории робототехники и авиамоделирования, автомобильной и горной подготовки. В суворовском училище одним из первых создан интерактивный образовательный комплекс «Путешествие во времени и пространстве», который позволяет изучать историю и географию с использованием VR-технологий.

Также построены гимнастические площадки со спортивными городками, модульный скалодром, площадки для единоборств и игровых видов спорта.

После подготовки, в августе 2019 года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны вышли на площадку.

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Спустя 393 дня, 1 сентября 2020 года в новом Северо-Кавказском училище для 320 суворовцев начался первый учебный год.

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Место размещения новых фондов СКСВУ и почему его выбрали

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Более 100 лет назад именным указом императора Николая II от 26 сентября 1901 года для сыновей военнослужащих, проходящих службу на Кавказе, местных дворян и детей «по избранию командующего войсками» был создан Владикавказский Кадетский корпус. Именно со дня его образования и ведет свою летопись Северо-Кавказское суворовское училище. Его последнее основное здание во Владикавказе на углу улиц В. Чкалова и Интернациональной построено в начале ХХ века. В нем до Великой октябрьской революции 1917 года размещалась Войсковая женская гимназия.

Для строительства в столице Республики Северная Осетия — Алания современного комплекса одного из старейших в России суворовских училищ выбрали участок почти в 29 гектаров с ровным рельефом в северо-западной части города. Это не случайно. Сегодня предъявляются новые современные требования к проживанию воспитанников довузовских учебных заведений полного пансиона (круглосуточное проживание и обучение), организации учебного процесса, некоторым техническим параметрам. СанПиНы (Санитарно-эпидемиологические Нормы и Правила) можно соблюсти при условии размещения фондов не менее, чем на 10га.

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Отличительные особенности архитектуры и благоустройства

Основа архитектурной эстетики новых корпусов и сооружений Северокавказского суворовского училища хай-тек с элементами «Эко-стиля». Его особенности — прямые линии и гармония внутреннего пространства, внешнего облика, благоустройства и окружающей среды. Контрастное, но уравновешенное цветовое решение призвано поддерживать дисциплину, спокойствие и стремление к высоким целям и идеалам. Значимость объекта подчеркивают фасады из металла и стекла с оригинальной подсветкой, украшенные национальным орнаментом, традиционной осетинской вязью. Перед главным корпусом разбит небольшой парк «Патриот». Среди зеленых насаждений и пешеходных дорожек установлена военная техника: танк Т72, БМП 1, БТР 80, истребитель МИГ 29, гаубица 2С1 «Гвоздика», самоходная артиллерийская установка 2С9 «Нона», ЗРК «Стрела10», автоматическая зенитная установка С60, учебно-тренировочный самолет Л39.

Основной конструктив корпусов СКСВУ спроектирован специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России. Спальные общежития, спортивные сооружения такого типа построены в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле, Кемерово.

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В проект внесены поправки и изменения с учетом местных особенностей грунта, климата, численности кадетов и новых требований к учебе и проживанию.

Что построено

На первом этапе с нулевого цикла военными строителями возведены:

— трехэтажный учебно-административный корпус с библиотекой, читальным залом и книгохранилищем (более 35 000 тысяч печатных книг), включая электронные версии;

— столовая на 620 мест с несколькими обеденными залами и классами дополнительного образования на первом этаже;

— плац для построения;

— спальный корпус на 320 мест, 4 этажа;

— медицинский пункт на 15 человек;

— крытый спортивный комплекс со скалодромом и тремя отдельными залами: гимнастическим, тренажерным и универсальным для игровых видов спорта: футбола, гандбола, баскетбола, волейбола;

— полоса препятствий;

— 2 гимнастических городка («уличных») со множеством турников;

— площадка для игры в городки;

— КПП № 1 с комнатной для посетителей;

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Второй этап строительства:

— спорткомплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену;

— спальный корпус на 240 человек;

— стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 620 посадочных мест;

— крытая автостоянка на восемь автомобилей с помещениями для водителей;

— открытые спортивные площадки для мини-футбола, гандбола, волейбола, баскетбола, рукопашного боя, настольного тенниса, силовых тренажеров, модульный скалодром;

— КПП № 2.

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Где будут жить суворовцы, как, где, чему их будут учить

Суворовское училище предполагает круглогодичный цикл обучения и проживания на полном государственном обеспечении с обязательной «увольнительной» один раз в месяц. Но, на практике, по распоряжению начальника училища за успехи в учебе суворовцы могут поощряться сутками отдыха еженедельно с субботы на воскресенье с неизменным условием — только родители забирают ребенка и приводят его обратно.

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В новом комплексе Северо-Кавказского СВУ в этом году начнут жить и учиться 320 суворовцев. Количество воспитанников увеличилось на 82 человека. Их стало больше в 5 и 6 классах. По проекту для отдельного возрастного потока на каждом этаже спального корпуса предусмотрены секции с системой размещения «2 на 2». Жилой бокс имеет общую прихожую, гардеробную, 2 отдельных туалета, душ и объединяет две комнаты, где есть четыре спальных места, 4 рабочих стола и два телевизора.

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Для суворовцев организовано пятиразовое питание. В обеденном зале две линии раздачи готовой пищи и линия самообслуживания с элементами «шведского стола» в виде салат-баров. Меню предусматривает выбор из нескольких блюд. Перерывы между завтраком, обедом, полдником, ужином не превышают 4-х часов.

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Воспитанники обеспечиваются личным ноутбуком, школьными тетрадями, ручками, учебниками, а также установленной форменной одеждой (зимней, летней, парадной, повседневной военной, спортивной и др.) и постельными принадлежностями.

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Ежемесячно каждому суворовцу выплачивается денежное довольствие в размере 1 тысячи рублей, детям-сиротам — две тысячи.

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Минобороны России предъявляет высокие требования к образованию в военных училищах. Обучение в СВУ базируется на классической методике средней школы с углубленным изучением предметов. Дополнительное образование включает обширные программы историко-культурной, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, технической и военно-патриотической направленностей.

Все преподаватели и воспитатели СВУ прошли жесткий отбор приемной комиссии Главного управления кадров Минобороны России.

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Кабинеты по физике, химии, биологии в нынешнем училище оснащены новейшими приборами для проведения научных опытов. Для изучения иностранных языков будут применяться лингафонные системы интерактивного общения учеников с преподавателем или с носителем языка по Интернету. Технологические классы оборудованы верстаками, станками и компьютерами, на которых можно рассчитать и увидеть в формате 3D не только табуретки, но и ракетные установки. Кабинет робототехники позволяет решать различные конструкторские задачи, вплоть до создания модели космической станции. Предусмотрены в училище и мастерские для занятий авиасудомоделированием.

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У суворовцев будет: электронный лазерный тир, шахматный клуб, класс для обучения вождению с реальным автомобилем, танцевальный зал и помещение с хорошей акустикой для оркестрового кружка. Под ключ сдана многофункциональная фото телестудия с профессиональным оборудованием для съемок, записи, монтажа и озвучки. Здесь можно самостоятельно создавать видеосюжеты и фильмы, телевизионные передачи и радиопрограммы.

Уникальный класс от «Русского географического общества»

Интерактивный образовательный комплекс по истории и географии «Путешествие во времени и пространстве» специально создан для Северо-Кавказского суворовского военного училища.

Это инновационная учебно-исследовательская лаборатория для изучения истории и географии с глубоким видеоэффектом погружения в увлекательный мир исторических открытий и географических путешествий.

Воспитанники, прикасаясь к сенсорным экранам, могут побывать в любой эпохе и увидеть самые отдаленные точки планеты для создания своих историко-географических проектов с демонстрацией не только на уроках, но и на конкурсах, олимпиадах, конференциях.

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Преподаватели получают возможность проведения интерактивного обучения с полной визуализацией теории.

Изучение предметов в таком классе, как говорят педагоги, становится «видимым», ярким и доступным.

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В комплекс «Путешествие во времени и пространстве» входят несколько компонентов:

— видеопанорама с активными зонами сверхвысокого разрешения;

— экспозиционно-мультимедийное пространство «Река времени»;

— портал с прозрачной видеосферой и пультом управления «Машина времени»;

— аппаратный комплекс виртуальной реальности (VR) и объекты дополненной реальности;

— голографические экраны «Герои своего времени»;

— информационные видео панели;

— система тестирования, позволяющая закрепить знания, проверить качество их усвоения, выявить профессиональную предрасположенность каждого из учеников.

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Музей

Редкие исторические документы, архифакты, фотографии, оружие, форма, военные регалии, награды, биографии знаменитых выпускников и другие экспонаты из прошлого представлены в собственном музее училища.

Среди них есть знамя с которым воевали выпускники училища и в Первую мировую войну, и в Гражданскую, и в Великую Отечественную, а также настоящий книжный антиквариат: том из полного собрания сочинений Михаила Юрьевича Лермонтова 1913 года выпуска, журнал Владикавказского Кадетского корпуса за 1914 год.

https://region15.ru/novyj-kompleks-severo-kavkazskogo-suvorovskogo-voennogo-uchilishha-otkrylsya-vo-vladikavkaze/