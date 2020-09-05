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Завод «Колнаг» выпустил новую модификацию смесителя-кормораздатчика Trioliet Solomix 2 18ZK. Машина со смесительной камерой 18 м3 предназначена для крупных ферм. Смеситель-кормораздатчик предыдущей модификации имел тандемную ось, т. е. две совмещенные оси, и опирался на 4 колеса. В новой модификации машина получила одну ось и 2 опорных колеса.

Немного уменьшилась допустимая загрузка смесителя, теперь она составляет 6000 кг. При плотности кормовой смеси 350 кг/м3 и максимальной загрузке смесителя-кормораздатчика, объем смеси составит чуть более 17 м3, что соответствует реальным условиям применения этой машины. За одну раздачу Trioliet Solomix 2 18ZK может «накормить» до 250 голов КРС. Особенно важно, что стоимость смесителя-кормораздатчика новой модификации ниже на 13%. Первые машины уже доступны для заказа.

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