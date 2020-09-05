Solopharm начал строительство фармацевтического завода за 3,5 млрд рублей

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4 сентября — торжественная церемония закладки фундамента второго фармацевтического завода Solopharm по производству препаратов в форме таблеток и капсул.

Объем инвестиций проекта составит 3,5 млрд руб. Плановая дата запуска завода 1-квартал 2022 г. Производственная мощность линий составит 2 млрд таблеток в год.

Благодаря инновационным инженерным решениям немецких проектировщиков компании d/g consultants GmbH, завод будет построен с использованием модульных стеклянных перегородок — «гибких стен». Это позволит без остановки производства менять конфигурацию помещений за несколько дней и оперативно реагировать на тенденции рынка.

В первый блок отдела R&D компании вошло 36 препаратов по ключевым направлениям: неврология, ревматология, гастроэнтерология, кардиология, терапия, пульмонология и флебология.

Общие данные о новом строящемся заводе:

Площадь здания — 11 559 м2

Строительный объем — 83 801 м2

Площадь застройки — 3 952 м2

Высокотехнологичные рабочие места — 185

Solopharm сегодня — это одно из крупнейших системообразующих предприятий фармацевтической отрасли в России. Компания начала работу в 2014 г. и уже насчитывает более 1200 сотрудников. На заводе по производству жидких лекарственных форм, общей площадью в 21 500 м2, запущено 27 непрерывно работающих производственных линий.

На протяжении 5 лет Solopharm входит в ТОП-5 производителей по темпам роста в розничном сегменте, с ежегодным приростом 50%.

В 2020 году компания признана самой быстрорастущей компанией в OTC-сегменте среди ТОП-30 фармацевтических компаний России.