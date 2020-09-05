Самые впечатляющие инвестпроекты по садоводству

С 8 по 11 июля в дистанционном формате проходил форум «Сады России и СНГ». В рамках подготовки к мероприятию организаторы собрали интересную информацию о садоводстве в России. Представляем вашему вниманию самые впечатляющие инвестиционные проекты развития садоводства.

Виноградники «Инкерманского завода марочных вин»

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В ближайшие 5 лет аграрии «Инкерманского завода марочных вин» намерены высадить новые виноградники не менее чем на 1 тыс. га. Собственная сырьевая база сейчас достигает 20 тыс. т винограда. Её планируют развивать, поскольку есть свободные площади для посадки. Специалисты предприятия отмечают, что сейчас много льгот для инвестирования в винодельческий сектор. 80% средств, затраченных на закладку винограда, может быть возвращено из бюджета.

«Инкерманский завод марочных вин» был создан в 1961 г. на базе подземных выработок известняка, который использовался для послевоенного восстановления и строительства Севастополя. На глубине от 5 до 30 м образовались штольни с постоянной температурой и влажностью, что стало предпосылкой для создания завода марочных вин. Подземная площадь винных подвалов предприятия составляет 55 тыс. м².

Закладка интенсивного сада «Брянский сад»

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На территории Брянской области реализуется инвестиционный проект «Строительство яблоневых садов интенсивного типа площадью 350 га с овощехранилищами, глубокой переработкой и инженерными коммуникациями на территории Брянской области, Клетнянского района, район с. Сельцо — с. Набат». Уже высажено 420 тыс. саженцев деревьев. Посадочный материал — колоновидные яблони из Сербии, адаптированные, районированные, рассчитанные на промышленное производство.

В будущем общая площадь сада возрастет до 1 тыс. га. Уже в этом году здесь пробуют выращивать грушу, черешню и сливу, абрикос и персик. Эти культуры будут тестировать. В 2020 г. будет посажено еще 210 тыс. саженцев. Запланировано строительство складских помещений с инженерными сетями до следующего года. Инвестиции в проект составят 600 млн руб.

Крупнейшее плодохранилище на базе АО «Сад-Гигант»

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Крупнейшее фруктохранилище не только в Краснодарском крае, но и на всем Юге страны, появится в Славянском районе. Оно сможет вместить 54 тыс. т яблок, груш, слив, черешни, вишни и другой продукции, выращенной местными садоводами.

Инвестором выступает садоводческое хозяйство «Сад-Гигант», которое готово потратить на проект 4 млрд руб., чтобы к концу этого года хранилище начало работу.

Акционерное Общество «Сад-Гигант» расположено в восьмидесяти километрах от Краснодара. Предприятие было основано в 1929 г. За более чем 90-летнюю историю здесь произведено более 1,4 млн т фруктов и ягод.

Земельные угодья предприятия занимают 3,5 тыс. гектаров, из которых 2,3 тыс. — многолетние насаждения пород, рекомендованных для условий Юга России, в том числе 90% насаждений — интенсивного типа. Ежегодное валовое производство плодов составляет 50-60 тыс. т при средней урожайности 35-40 т с гектара.

Виноградники ГУП РК «ПАО «Массандра»

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Винзавод «Массандра», который является старейшим и крупнейшим предприятием отрасли в Крыму, в текущем году планирует заложить 600 га виноградников и увеличить темпы развития после принятия нового закона о виноделии.

Всего у «Массандры» около 4 тыс. га виноградников, расположенных на территории от Фороса до Судака.

Плантации облепихи

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В 2020 г. планируется закладка облепихи на площади 17 га в хозяйствах КФХ Стопа А.А., ООО Восход, КФХ Гындунов Р.С., КФХ Крона (Буланова Ольга Владимировна), ООО СХК Байкал-Вита, ИП К(Ф)Х Кононов Евгений Петрович. В стадии планирования закладки садов проекты АО КФ Амта, ООО Бурятконсервпром, ООО Дары Родины.

Ягода уникальна по своим вкусовым и лечебным качествам, богатству витаминов, минералов и полезных веществ. Это непревзойденное качественное сырье для производства соков, желе, нектаров, джемов. В плодах ученые зафиксировали более 70% биологически активных веществ, высокое содержание каротиноидов и витамина С.

Увеличение площадей «Садов Белогорья»

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Проект «Сады Белогорья» реализуется с 2015 г. в Яковлевском районе Белгородской области. В минувшем году в хозяйстве вдвое нарастили площадь яблоневых садов и открыли современное фруктохранилище, которое занимает около 6 тыс. м², вместимостью 5 тыс. т.

Весной 2020 площадь яблоневых садов была увеличена в два раза — с 82,7 до 167,5 га. Согласно проекту, сад поэтапно увеличит площадь до 300 га, мощность возрастет до 15 тыс. т плодов в год.

Технология производства основана на использовании современных средств достижения максимальной урожайности и качества плодов, включая использование шпалер, капельного полива, высокопродуктивных сортов яблонь повышенной зимостойкости на карликовых подвоях, обеспечивающих максимально бережный сбор плодов.

Рассматривается проект по размещению линий производства соков прямого отжима и чипсов для переработки несортового яблока.

Новые площади выйдут на проектную мощность к 2026 г. К этому времени каждый гектар, согласно прогнозам агрономов, будет приносить по 50 т яблок. Через 10 лет компания рассчитывает ежегодно собирать по 4700 т урожая.