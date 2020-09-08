В Татарстане дан старт строительству нового энергоблока Заинской ГРЭС

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Строительство новой парогазовой установки мощностью 850 МВт в рамках программы модернизации старых тепловых станций начато на Заинской ГРЭС в Татарстане.

После ввода ПГУ-850 МВт годовой объем выработки на ПГУ составит 6,3 миллиарда кВт.ч. Реализация данного проекта, не имеющего аналогов в России, позволит снизить стоимость электроэнергии для потребителей, а сокращение выбросов снизит риски предприятий-экспортеров в части пограничного углеродного налога.

Заинская ГРЭС — флагман энергетики Татарстана. Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 2204,9 МВт (энергоблок № 1 выведен из эксплуатации с января 2009 года, энергоблок № 12 перемаркирован в июле 2017 года и его мощность составляет 204,9 МВт), установленная тепловая мощность — 145 Гкал/ч. В качестве основного топлива на станции используется природный газ, в качестве резервного — мазут. В последние годы, несмотря на удовлетворительное состояние оборудования, Заинская ГРЭС не может эффективно конкурировать на рынке электроэнергии и мощности. Предпринятые организационные и технические мероприятия позволяют лишь на время решать проблемы нерентабельной станции.