Тюменский трубный завод «Сибгазаппарат» запустил инновационную продукцию

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Запуск линии новых, не имеющих в России аналогов, труб запустил тюменский трубный завод «Сибгазаппарат». Новая продукция уже заинтересовала несколько областей нашей страны и заказала партии продукции.

Инновационность полимерной трубы из Тюмени заключается в том, что она снабжена токопроводящей лентой серии «Протект». Новинку разработали инженеры научно-исследовательского института России и решили внедрить на тюменском трубном заводе. Первая труба на заводе вышла 7 июня и уже пользуется большим спросом на Урале и в Поволжье.

Токопроводящая лента на трубе необходима для скорейшего обнаружения порыва на водо- и газосетях.

К примеру, по территории Тобольского района где-то в поле водоканал проложит трубу с «изюминкой». В случае порыва на водопроводе специалисты предприятия смогут обнаружить порыв с уникальной точностью. Погрешность составит не более 1-1,5 метра. Говоря простыми словами, труба сама заявит о себе благодаря индикатору.

— Сегодня мы запустили трубу с токопроводящей лентой, которую легко очень обнаружить под водой, под землей, в местах, где большое скопление коммуникаций. Труба марок «Протект АкваДетект» и «Протект ГазДетект» полностью соответствует ГОСТам: 18599-2001 и 58121.2-2018. Она указывает точное положение трубопровода по такому принципу: с помощью специального генератора идет сигнал на токопроводящую ленту, а специальный локатор устанавливает местоположения проложенной трубы. Ее легко найти, — рассказал директор филиала «Западно-Сибирский трубный завод Полипластик Урал г. Тюмень» Александр Сидорюк.

Преимущества продукции еще и в том, что срок эксплуатации полиэтиленовых труб не менее 50 лет, а лента с током позволяет моментально локализовать возникшие внезапно порывы. Стойкость данных марок полиэтилена к медленному распространению трещин значительно превышает стойкость традиционных марок, что делает трубу устойчивой к воздействию локальных (точечных) нагрузок и значительно повышает надежность трубопровода.

В будущем планируется подводить токопроводящую ленту к датчикам и выводить на пульт управления. Тогда диспетчер будет видеть, где произошел порыв, и сразу же вызовет аварийную бригаду на место происшествия. Кстати, цена на трубы с лентой и без выросла несущественно. Для модернизации заводу не пришлось нести огромных затрат и дополнительно создавать рабочие места, а значит, и себестоимость не поднялась.

По словам директора тюменского трубного завода, их новая продукция сейчас монтируется в Свердловской области в городе Екатеринбурге, где прокладывается газопровод, и в Оренбургской области, где специалисты ведут водопровод.

В Тюменской области новинку пока никто не использует, но уже идут переговоры с тюменским водоканалом, который планирует использовать трубы с токопроводящей лентой при строительстве и реконструкции водопровода в Тюменском районе. Также продукция завода вызвала интерес у газовых компаний и уже в четвертом квартале новые трубы планируется поставлять в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

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© tumentoday.ru