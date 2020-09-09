В ОЭЗ «Технополис Москва» началось строительство производства промышленных роботов

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Строительство завода по выпуску высокоскоростных промышленных роботов и роботизированных систем для автоматизации процессов производства, укладки и упаковки товаров повседневного спроса начал резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания Bitrobotics.

Разработки компании, которая появилась в 2018 году, уже внедрены на некоторых московских предприятиях пищевой промышленности. Например, на столичном комбинате «Черемушки» роботизированная система производит около 3600 сдобных изделий в час.

Завершить строительство завода и открыть производство высокоскоростных промышленных роботов с полным циклом механической обработки, сборки и испытаний планируется уже к декабрю этого года. Годовая мощность предприятия — около ста роботизированных систем, которые могут быть разработаны под различные виды задач на производствах продуктов питания, бытовой химии, косметики и технических изделий.

Это первое подобное производство в Восточной Европе, общий объем инвестиций в его реализацию — 180 млн рублей.

«Конкурентоспособность Bitrobotics заключается в собственном производстве всех механизмов автоматизированных систем и технологии их внедрения. Это позволяет компании не зависеть от импортных решений, а также увеличивает ее экспортный потенциал. Например, предприятие в будущем планирует осваивать рынки Юго-Восточной Азии и Европы. Полученный в 2019 году статус резидента и локализация производства в особой экономической зоне „Технополис Москва“ обеспечивают не только близость к основным складам комплектующих, но и открывают доступ ко всем преференциям — льготной ставке на имущество и транспорт, сниженному налогу на прибыль и беспошлинном импорту», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

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Использование роботизированных систем увеличивает экономическую эффективность предприятий, считает генеральный директор Bitrobotics Святослав Стесин.

«Автоматизация промышленных систем актуальна для предприятий с высокой производительностью и широкой линейкой продуктов, которые могут производиться на одной линии. Их внедрение гарантирует стабильное качество выпускаемой продукции, эффективное планирование производства, способствует общему повышению производительности труда. В будущем наша компания планирует открывать учебные центры и инвестировать в образование обслуживающего персонала клиентов», — рассказал Святослав Стесин.

© technomoscow.ru

© technomoscow.ru