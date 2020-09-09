В Республике Алтай открыты два новых мостовой перехода

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8 сентября в с. Онгудае (Республика Алтай) состоялось открытие вновь построенного мостового перехода через реку Урсул на автомобильной дороге Онгудай — Каянча. Прежний мост два года назад был разрушен в результате весеннего паводка.

В прошлом году на встречах жители обращались с просьбами о скорейшем строительстве мостового перехода. После обращений регион получил более 142 млн рублей на данный объект.

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Мост длиной 55 погонных метров и более одного километра подходов к нему начали строить в сентябре прошлого года.

18 августа в Республике Алтай с опережением на год открыли новый мост протяженностью 110 метров через реку Чарыш на дороге «Усть-Кумир — Санаровка».

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Изначально новое сооружение, к строительству которого приступили в декабре 2019-го года, планировали сдать только в октябре 2021-го года, однако ход работ ускорили. Мост соединяет два берега села Усть-Кумир, при этом на одном берегу находится школа, которую посещают дети из сел Талица и Санаровка.

Новый мост построили с соблюдением всех современных требований к установке сложных гидротехнических сооружений. Для его возведения использовали стальные промежуточные опоры, а береговые опоры укрепили с помощью забетонированных опорных стен. Вдоль моста для защиты от ледовых заторов оборудовали три волнореза.

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Сейчас проезд по транспортному переходу открыт в полном объеме.

Причем если по прежнему мосту движение было разрешено только для легковых автомобилей, то новое сооружение предназначено для всех видов транспортных средств, в том числе для сельскохозяйственной техники и грузового транспорта.