Под Вологдой открыт финальный участок автомобильного обхода города

© vologda-oblast.ru

Один из крупнейших проектов в сфере развития дорожной сети региона, реализуемый при федеральной поддержке, — обход города Вологды, ввёден в эксплуатацию. Заключительный этап IV пускового комплекса открыли 9 сентября.

Строительство обхода города Вологды началось еще в 2000 году. За восемь лет было построено три из четырех пусковых комплекса, связывающих архангельское, медвежьегорское и новоладожское направления. На заключительный этап потратили 12,5 миллиардов рублей. Строительство длилось 2,5 года.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

Автомобильная дорога М8, частью которой стал обход Вологды, обеспечивает транспортные связи центральных регионов России, в том числе Москвы, с Архангельском и Архангельской областью, дает выход к северным регионам России, Санкт-Петербургу и Ленинградской области по автомобильным дорогам федерального значения А-114 и А-119.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

В рамках IV пускового комплекса были с нуля построены почти 17 км четырехполосной дороги первой категории с разделительным ограждением, три крупные двухуровневые развязки и две небольшие развязки — путепроводы и два моста общей протяженностью 140 метров — через реки Шограш и Содема. Как сказал руководитель генподрядной организации АО «ВАД» Валерий Абрамов, автодороги «Таврида» в Крыму и обход города Вологды построены по одному стандарту с использованием самых передовых технологий и требований безопасности.

© rosavtodor.gov.ru

© vologda-oblast.ru

Добавим, что параллельно со строительством IV пускового комплекса предыдущие были переданы в федеральную собственность и капитально отремонтированы. Таким образом, на сегодняшний день все 30 километров магистрали находятся в нормативном состоянии.

https://rosavto...regionov/365231

http://vologda-..._obkhod_goroda/