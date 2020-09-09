У-УАЗ поставил вертолет Ми-171 в Китай

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Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) поставил китайской авиакомпании гражданской авиации вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03.

В 2019 году Управление гражданской авиации КНР выдало национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с данной силовой установкой. Решение авиационных властей КНР расширило возможности холдинга «Вертолеты России» по удовлетворению потребностей рынка этой страны.

Вертолеты в подобной комплектации закупила уже вторая гражданская авиакомпания в КНР. Сегодня в Китае летает около 200 вертолетов типа Ми-171

«Ключевые преимущества вертолета — высокая тяговооруженность и безопасность эксплуатации в горах — заинтересовали потенциальных покупателей вертолетной техники в конце 2018 года в ходе демонстрационных полетов Ми-171 в Китае, — отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. — Управление гражданской авиации КНР и руководство Министерства чрезвычайных ситуаций дали тогда высокую оценку возможностям вертолета по перевозке грузов на внешней подвеске, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по оперативной загрузке и выгрузке спасателей и пожарных».

Двигатель ВК-2500-03, разработанный и поставляемый предприятием «ОДК-Климов», за счет применения жаростойких материалов и конструктивных усовершенствований обеспечивает повышенную (по сравнению с двигателем ТВ3-117ВМ сер. 02) мощность высотного полета.

Внедрение цифровой системы автоматического регулирования и контроля двигателя БАРК-78 позволяет повысить точность управления двигателем, усилить контроль работы на всех режимах, а также упрощает его эксплуатацию. Применение двигателей ВК-2500-03 на вертолетах Ми-171 обеспечивает увеличение статического и динамического потолка полета. Кроме того, увеличенная мощность двигателя на чрезвычайном режиме полета обеспечивает повышенную безопасность полета на одном работающем двигателе.