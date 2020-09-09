В Москве запустили первую очередь нового фармацевтического завода компании Биокад
Первую очередь фармацевтического завода ЗАО «Биокад» ввели в эксплуатацию в Зеленограде на площадке «Алабушево», которая входит в ОЭЗ «Технополис «Москва».
Общая площадь завода составляет 43 тыс. м2.
Всего на новом предприятии будут выпускать 40 лекарств против онкологических заболеваний (22 международных непатентованных наименования), в том числе:
— капсулы Темозоломид для терапии злокачественной глиомы и меланомы;
— таблетки Терифлуномид для борьбы с рассеянным склерозом;
— шприцы Филграстим — первый российский гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, а также флаконы с растворами Карбоплатин, Паклитаксел, Гемцитабин и другими — для лечения различных видов рака.
Инвестиции ЗАО «Биокад» в создание производства составят 3 млрд руб.
Фармацевтический комплекс включает производственную, складскую, логистическую и административно-бытовую части. В здании размещены производственные помещения с лабораториями контроля качества, склады, конференц-зал, переговорная, офисные помещения, архив, столовая-раздаточная, помещения персонала и посетителей. На территории завода построена трансформаторная подстанция. На прилегающей территории создана парковка на 38 машин.
Осенью 2020 года в рамках первой очереди реализации проекта будут введены в эксплуатацию участки вторичной упаковки и контроля качества выпускаемой продукции, а через год планируется запуск биологического и химического производства по изготовлению 40 готовых лекарственных форм и двух фармацевтических субстанций.
Планируемый объём поставок на 2021 год — более 400 тыс. упаковок. Уже в следующем году в столичные клиники начнут поступать новейшие онкологические препараты, которые будут выпускаться на предприятии в Зеленограде.
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