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Авиация

Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

 © Фото из открытых источников

10 сентября в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95205 и регистрацией 89145 предназначен для а/к Россия. Это уже 201-й взлетевший самолёт этого типа.

 © Фото из открытых источников

Даты первых полётов за 2019 год:

1. 16.01.19 95181 89135 _________________ 10. 11.06.19 95189 89126

2. 25.01.19 95180 89136 _________________ 11. 21.06.19 95190 89127

3. 06.02.19 95182 97016 _________________ 12. 11.07.19 95191 89128

4. 21.02.19 95183 97020 _________________ 13. 18.07.19 95192 89129

5. 11.03.19 95184 97011 _________________ 14. 12.09.19 95193 89130

6. 25.03.19 95185 89123 _________________ 15. 24.09.19 95194 89131

7. 05.04.19 95186 89124 _________________ 16. 04.10.19 95195 89132

8. 19.04.19 95187 97019 _________________ 17. 15.10.19 95196 97021

9. 28.05.19 95188 89125 _________________ 18. 01.11.19 96197 89133

Даты первых полётов за 2020 год:

1. 21.02.20 95198 89134 _________________ 8. 10.09.20 95145 89145

2. 04.03.20 95199 89139

3. 21.05.20 95200 89140

4. 04.06.20 95201 89141

5. 17.06.20 95202 89142

6. 02.07.20 95203 89143

7. 21.07.20 95204 89144

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
  • Нет аватара vlTepes
    10.09.2009:57:38

    Тут еще 95173 потерянный проявился. Оказывается взлетел инкогнито еще в 2018 году. Дорабатывался по программе «Демонстратор». Сейчас в Ульяновске — видимо поставят салон, покрасят и после этого, надеюсь, наконец-то продемонстрируют.

    Интрига

     © aviaforum.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com

    #1208591
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