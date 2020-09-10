Газпром нефть приступила к разработке неосвоенных запасов Новопортовского месторождения

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Газпром нефть приступила к разработке остаточных запасов Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Их объём оценивается более чем в 40 млн т нефти, вовлечение запасов в разработку сопоставимо с открытием нового месторождения.

Реализация проекта позволит сохранить высокий уровень добычи на одном из крупнейших месторождений п-ва Ямал. По оценкам специалистов, в 2020 г. дополнительная плановая добыча углеводородов превысит 1,8 млн т.

Остаточные запасы нефти — запасы, заключенные в геологических пластах, особенности которых не позволяют организовать рентабельную добычу с помощью существующих технологий.

Для экономически эффективной добычи необходимы новые высокотехнологичные по сравнению с традиционными способами разработки методы и логистические решения. Для разработки ранее неосвоенных запасов будут применяться технологии бурения в подгазовых залежах (нефтяная оторочка) и залежах с низкой нефтенасыщенностью, а также бурение высокотехнологичных скважин с последующим проведением геолого-технических мероприятий. В 2022-2023 гг. предприятие Газпромнефть-Ямал, ведущее разработку Новопортовского месторождения, планирует строительство 2х новых кустовых площадок для освоения остаточных запасов актива.

Проект реализуется с использованием актуальных методик управления — продуктового подхода, Agile- и Scrum-технологий, которые позволяют достигнуть необходимого результата оптимальным способом и успешно применяются в других подразделениях Газпром нефти.

Это стратегический проект для Газпром нефти, который особенно актуален в нынешних условиях. А благодаря применению современных технологий освоение месторождений углеводородов в Арктике происходит не только быстрее, но и безопаснее как для людей, так и для природы.

Новопортовское НГКМ — одно из 3 ключевых арктических проектов Газпром нефти.Расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Круглогодичная отгрузка углеводородов осуществляется с помощью нефтеналивного терминала СМЛОТ Ворота Арктики в Обской губе.

Извлекаемые запасы по категориям С1 и С2 — более 250 млн т нефти и газового конденсата, газа — более 320 млрд м3 (с учетом палеозойских отложений). Нефть выделена в отдельный сорт Novy Port, — легкая, c низким содержанием серы (около 0,1%).

В 2019 г. объём добычи жидких углеводородов на Новопортовском месторождении вырос на 8% и составил 7,7 млн т. 21 августа 2020 года г. Газпром нефть приступила к промышленному освоению северной части Новопортовского месторождения с применением технологии гидроразрыва пласта.