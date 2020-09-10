Создание производства твёрдотельных накопителей на российском заводе
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gxhsfPuXlTg
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