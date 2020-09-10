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Создание производства твёрдотельных накопителей на российском заводе

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gxhsfPuXlTg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gxhsfPuXlTg

Калининградская область, GS, GS Group, GS Nanotech, ssd, электроника, компьютеры
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    10.09.2020:33:01

    Название сообщения хотя бы по-русски напишите пожалуйста.

    #1208659
    • Нет аватара yaapelsinko
      10.09.2020:43:02

      Не совсем понял, что куда дописать. Заголовок есть, в теле новости описание видео дать?

      #1208661
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        10.09.2020:57:16

        «SSD» что это в переводе на русский? Я, например, не знаю.

        #1208664
        • Нет аватара yaapelsinko
          10.09.2020:59:19

          А. Тогда ТТП.

          #1208666
          • Михаил Никитин Михаил Никитин
            10.09.2021:25:33

            вапщета ТТН — твердотельный накопитель, наверное…

            Для людей далеких от компьютеров- раньше, когда трава была зеленее), вся информация на компьютере хранилась на так называемых жестких дисках, эт такой кругляш с моторчиком, который вращается и на нем есть дорожки из магнитного слоя, на которых записывалась инфа, ну такой себе патефон в миниатюре)

            Сейчас придумали как все это хранить в микросхеме, т. е. без механической части, что дает кратное увеличение скорости, что и есть эти SSD (Solid-State Drive).

               

            #1208672
            • Нет аватара dmi3x
              10.09.2022:42:59

              Ага, только ТТН ни разу не встречал, и не понял бы о чём речь.

              Так что-либо писать полностью, например: «Обзор производства твёрдотельных накопителей (SSD) на российском заводе», либо оставить как есть.

              Отредактировано: dmi3x~22:43 10.09.20
              #1208686
              • Нет аватара yaapelsinko
                10.09.2023:07:21

                Я не могу такое воспринимать всерьёз. Если кто-то дошёл до написания комментария на этом сайте, то уж наверное он это делает с какого-то компьютерного устройства. Через интернет. Это как выезжать на автомобиле на дорогу, а потом возмущаться, что, дескать, на дорожных знаках какие-то надписи непонятные.

                SSD это уже нечто азбучное, а вовсе не спец-терминология. Если не знаешь, что такое SSD, то поди и слова «твердотельный накопитель» ничего не скажут. Жёсткий диск-то тово — тоже твердый! А может это вообще solid state capacitor?! Тоже ж накапливает. Загадки, загадки.

                #1208690
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    10.09.2023:16:35

    Ну значит используем административный ресурс.

    Извините, но сайт для русских читателей.

    #1208691
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      10.09.2023:32:55

      Тогда надо отказаться и от слова «компьютер». Непонятно же русскому читателю. Надо писать «ЭВМ». Так что привлеките ресурс, привлеките, напишите, куда следует, чтоб неповадно было.

      Отредактировано: Сергей Ивженко~23:34 10.09.20
      #1208692
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