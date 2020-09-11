Группа «Акрон» первая в России начала использовать 6-осную модель вагона-хоппера

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Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, первая в России начала использовать для отгрузки своей продукции инновационную модель вагона-хоппера 19-6978-01 сочлененного типа производства НПК «Объединенная Вагонная Компания».

Шестиосный вагон-хоппер — уникальная модель, в которой совместное использование сочлененной конструкции вагона и размещения бункеров в консольной части не имеет аналогов в мировом вагоностроении. Такое решение с применением тележек с осевой нагрузкой 25 тс позволило добиться высоких технико-экономических параметров. Вагон сочлененного типа отличается повышенной грузоподъемностью 113,5 тонн, что более чем на 50% превышает грузоподъемность вагонов, используемых в настоящее время в грузоперевозках Группы. Объем кузова составляет 160 м?. Минераловоз оборудован восемью загрузочными люками, что обеспечивает равномерное заполнение всего объема кузова.

Вице-Президент по транспорту и логистике ПАО «Акрон» Игорь Богдан отметил: «Группа „Акрон“ применяет современные технологии не только в производстве минеральных удобрений, но и в логистике. Новая модель вагона-хоппера эффективнее и экономичнее в эксплуатации. Использование данной модели позволит сократить транспортные расходы Группы на доставку минеральных удобрений по железной дороге».

Вагон-хоппер предоставлен в пользование компанией ООО «Логистика 1520», с которой Группа «Акрон» сотрудничает продолжительный период в рамках перевозок минеральных удобрений железнодорожным транспортом.

Напомним, в 2019 году Группа «Акрон» перевезла 8 млн т сырья и готовой продукции по железной дороге. Компания использует более 1,7 тыс. собственных вагонов и цистерн, а также привлекает арендованный подвижной состав в количестве более 2,5 тыс. вагонов.