Вторую роботизированную семейную ферму отрыли в Приморье

© primorsky.ru

Вторую роботизированную ферму открыли в Приморском крае в пятницу, 11 сентября. Новое высокотехнологичное предприятие в г. Фокино будет выпускать более 800 тонн натурального молока в год.

В прошлом году глава хозяйства Лариса Бучирина получила краевой грант на строительство семейной фермы — более 28 миллионов рублей. Также из бюджета ей было дополнительно направлено 9 миллиона рублей.

На эти средства приобретена техника для заготовки кормов, новое оборудование, в том числе, робот-дояр Delaval VMS V300. Отремонтированы коровник и телятник, построено навозохранилище. Закуплено 80 черно-перстных нетелей, из них 74 коровы уже дают молоко.

Обеспечивать работу фермы на 74 головы дойного стада способен всего один человек. Всё остальное делают роботы. Так к примеру, робот дояр VMS V300 практически в круглосуточном режиме обеспечивает доение коров, которые сами подходят к нему, когда ощущают такую необходимость. Им насыпается порция корма, и пока они едят, робот самостоятельно доит животное.

Уборку в коровнике также производит автоматическая система навозоудаления, а корм раздает третий робот, который сам двигается по коровнику, согласно выбранной программе.

К 2025 году на ферме будут производить 820 тонн молока в год.

Это уже вторая роботизированная ферма, открытая в Приморском крае благодаря государственной поддержке. В 2014 году братья Раченковы запустили аналогичное производство молока в селе Михайловка.

https://tass.ru..._medium=desktop