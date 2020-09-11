В селе Красноселькуп на Ямале построен культурно-спортивный комплекс

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Культурно-спортивный комплекс «Ямалец» в с.Красноселькуп строился с 2011 года. Комплекс включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта, зал для фитнеса и занятий на тренажерах, 25-метровый бассейн, боулинг, концертный зал на 400 мест. В сутки секции могут принимать до 900 спортсменов.

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© www.yanao.ru