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Спортивные объекты

В селе Красноселькуп на Ямале построен культурно-спортивный комплекс

 © www.yanao.ru

Культурно-спортивный комплекс «Ямалец» в с.Красноселькуп строился с 2011 года. Комплекс включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта, зал для фитнеса и занятий на тренажерах, 25-метровый бассейн, боулинг, концертный зал на 400 мест. В сутки секции могут принимать до 900 спортсменов.

 © www.yanao.ru

 © www.yanao.ru
Источник: https://www.yanao.ru/presscenter/news/48666/

ЯНАО, Красноселькуп, спортивные объекты, сельская жизнь
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