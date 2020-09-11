В Кировской области открылся козоводческий комплекс

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На новой ферме СПК «Красное Знамя» в Куменском районе через два года будут содержать 2,3 тыс. голов дойного стада с валовым производством молока 7 тонн в сутки, она станет одной из крупнейших в России. А сегодня предприятие на пути к своей цели — поголовье коз составляет 1593 головы, из которых 793 — козоматки. В хозяйстве разводят швейцарскую породу коз — зааненскую.

Сейчас в России около 30 козьих ферм с поголовьем свыше 300 животных. Ферм-тысячников всего четыре: две в Ленинградской области и по одной в Марий Эл и Татарстане. Достаточно крупные фермы также есть в Подмосковье, в Смоленской, Новосибирской и Свердловской областях.

На козоводческой ферме в Куменах трудятся 9 человек. Средний удой на одну козу составляет около 2 литров молока в сутки. На СПК «Красное Знамя» производят несколько видов кисломолочных продуктов: козье молоко разной жирности, творог, йогурты.

Особая гордость СПК — сыры трех видов: молодые, которые не выдерживают, сыры, которые ждут своего созревания около двух месяцев, и те, которые попадают на прилавки магазинов только после двухлетнего вызревания.

Один из них на Московской выставке получил звание «Лучший сыр 2019 года».

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Первую партию в 140 голов завезли из Ленинградской области в апреле 2017 года, 200 племенных козочек — в 2018 году, и более 400 — в текущем. По словам руководства, когда сельхозпредприятие выйдет на полную проектную мощность, оно станет самой крупной козофермой в России.

В ближайшее время в СПК будет доставлена еще одна партия коз из-за границы. Сейчас они проходят карантин.

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