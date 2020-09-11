Под Мурманском открылся новый рыбоперерабатывающий завод

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В Мурманской области открылся рыбоперерабатывающий завод компании «Мурман СиФуд». Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли.

Новый завод большой мощности занимается переработкой трески, пикши и других видов рыб. На предприятии установлено оборудование по производству филе и фарша из трески и пикши и иной рыбной продукции суммарной производительностью свыше 63 тонн продукции в сутки.

В предприятие вложили почти 2 млрд рублей инвестиций, создано около 200 рабочих мест.

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© gov-murman.ru

Генеральным разработчиком и генеральным подрядчиком по подбору и монтажу производственного оборудования выступила компания Исландии — Valka EHF. Проектированием и монтажом холодильного оборудования занималась мурманская компания ООО «Реф-Технологии».

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© gov-murman.ru