Производственно-логистический комплекс класса «А» открыт на базе ТОР «Хабаровск»

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Новый логистический центр на территории индустриального парка «Авангард» оказывает услуги по предоставлению складских помещений и холодильников. Его общая площадь составляет 32,4 тысячи квадратных метра. Проект реализован компаниями «Логистерра», «СВ» и «Хладокомбинат Хабаровский», входящими в ТОР «Хабаровск».

В результате запуска нового комплекса будет создано более 230 рабочих мест. В проект уже вложено 1,16 млрд рублей инвестиций.

Построенный производственно-складской комплекс относится к классу «А». Это один из немногих на Дальнем Востоке складских комплексов, отвечающих самым высоким стандартам логистики и хранения.

В настоящее время в ТОР «Хабаровск» действует 37 резидентов, которые планируют реализовать инвестиционные проекты на сумму более 20,5 млрд рублей и создать более 2,3 тысячи рабочих мест. Инвесторы территории опережающего развития уже реализовали 19 проектов, вложив в экономику региона 12,2 млрд рублей и создав 1 006 рабочих мест.

Автоматизированный складской комплекс общей площадью 8 100 квадратных метров инвестора ООО «СВ» стал одним из первых примеров реализации на Дальнем Востоке концепции Build-to-Suit. Комплекс создан с учетом индивидуальных требований, корпоративных стандартов и специфики бизнеса заказчика — крупнейшего регионального оператора на рынке упаковки и расходных материалов, компании «Мир Упаковки».

Компания «Логистерра» в составе производственно-логистического комплекса реализовала проект по созданию склада для хранения продуктов питания. Строительство склада выполнено по модели Build-to-Suit, учитывающей конкретные технические требования клиента.

Проект по созданию мультитемпературного складского комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров реализовала компания «Хладокомбинат Хабаровский». Температурный режим, в котором способен работать объект, варьируется от плюс 5 до минус 25 градусов.

Данный складской комплекс станет первым на рынке Дальнего Востока провайдером 3PL услуг на базе промышленного холодильника. Предприятие готово взять на себя все процессы, связанные с организацией цепочек поставки товаров, требующих соблюдения специальных температурных режимов в процессе хранения и доставки продукции, соблюдения партионного учета, контроля сроков годности товара и ветеринарного контроля.

Оборудование, планировочные и технические решения складского комплекса позволяют одновременно хранить и обрабатывать разные виды продуктов питания: молочную продукцию и сыры, охлажденные и замороженные мясо, птицу, рыбу, морепродукты и полуфабрикаты из них, свежие и замороженные фрукты, овощи и их смеси, соблюдая все требования товарного соседства и пищевой безопасности.

Часть инфраструктуры строилась в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За счет бюджета создана сеть внутриплощадочных дорог и парковок, а также объектов электроснабжения.