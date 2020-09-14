«Электрокабель» расширяет производимую линейку продукции для АЭС

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Кольчугинский завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) получил пятнадцатый сертификат на кабели, производимые для атомных электростанций.

На этот раз обязательную процедуру, установленную приказом Ростехнадзора, успешно прошли силовые кабели на напряжение 1 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.

«Одни из важнейших характеристик этой продукции — огнестойкость и нераспространение горения. Кроме того, оболочка выполнена из безгалогенных полимерных композиций — в случае пожара они не выделяют газы галогеновых кислот, которые могут вывести из строя микропроцессорное оборудование. Такие кабели могут использоваться в гермозоне АЭС, то есть непосредственно внутри здания реактора», — подчеркнул главный технолог АО «ЭКЗ» Анатолий Баринов.

Ежегодно кольчугинское предприятие производит более 600 километров кабелей для нужд атомных электростанций: силовые, контрольные, монтажные, а также кабели управления. К изделиям для атомной промышленности предъявляются наиболее жесткие требования, в том числе устойчивость к высоким температурным нагрузкам, изменению давления, влажности, ионизирующему излучению при аварийных режимах на АЭС, а также сейсмическому воздействию.

Строжайший контроль качества на ЭКЗ осуществляется на всех этапах жизненного цикла продукции. В свою очередь, Росатом отслеживает процесс выполнения заказов для АЭС через единую отраслевую систему качества — претензий к «Электрокабелю» со стороны контролирующих структур нет.

«Производство КПП для атомных станций — одно из приоритетных направлений деятельности завода „Электрокабель“. Балаковская, Курская, Смоленская, Курчатовская, Белоярская и многие другие атомные станции России давно стали постоянными потребителями продукции ЭКЗ. Кроме того, к числу тех, кто успел по достоинству оценить качество наших кабелей, можно смело отнести и Белорусскую АЭС. Оправдывать высокие ожидания заказчиков — главная задача для нас», — подчеркнул директор АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.