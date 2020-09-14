ГК «Римера» поставила в Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан оборудование для нефтедобычи

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Ижевский завод Группы компаний «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, впервые поставил нефтедобывающим компаниям ближнего зарубежья приводы глубинных штанговых насосов (ШГН) увеличенной грузоподъемности.

По условиям контрактов завод «Ижнефтемаш» изготовил и отгрузил станки-качалки грузоподъемностью 10 и 12 тонн белорусской и узбекской нефтяным компаниям. Поставка общим объемом 46 единиц нефтедобывающего оборудования выполнена в первой половине 2020 года.

В первом полугодии 2020 года «Ижнефтемаш» также поставил нефтедобывающее оборудование в Казахстан и Азербайджан.

Оборудование оснащено узлами собственного производства с улучшенными прочностными характеристиками, для освоения которых разработали и изготовили более 130 приспособлений для механической обработки, шаблонов и контрольных калибров.

Станки-качалки укомплектованы специально разработанным трехступенчатым редуктором РТ-58, который обладает высоким крутящим моментом и увеличенной нагрузочной способностью, а также новыми кривошипами и противовесами. По сравнению с используемыми в данном сегменте редукторами, РТ-58 имеет более высокий крутящий момент и увеличенную нагрузочную способность.

Оборудование производства «Ижнефтемаша» обладает повышенным запасом прочности и позволит клиентам увеличить эффективность нефтедобычи на традиционных месторождениях. Перед отгрузкой продукция успешно прошла инспекционную проверку на соответствие требованиям заказчиков.

— ГК «Римера» предлагает клиентам комплексные решения, которые позволяют установить оптимальный технологический режим для нефтедобычи и сократить затраты на эксплуатацию скважинного фонда. Экспорт продукции «Ижнефтемаша» на внешние рынки за 2019 год вырос в 2,2 раза относительно предыдущего года — это направление остается для завода приоритетным и в 2020 году. Новые станки-качалки обладают высоким потенциалом для дальнейшей реализации как в России, так и в странах ближнего зарубежья, — отметил генеральный директор ГК «Римера» Станислав Великий.