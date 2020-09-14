Группа НЛМК развивает технологию коксохимического производства

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Линию трамбования угольной шихты запустили в г. Заринск на предприятии «Алтай-Кокс». Запуск линии — самый масштабный в этом году промышленный проект в Алтайском крае. Инвестиции составили 4,8 млрд рублей (инвестор — ПАО «НЛМК»).

Технология трамбования угля уникальна для коксохимической промышленности России. Ни одно предприятие не внедряло ее на действующей батарее. Угольную шихту загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненного, утрамбованного угольного брикета. Технология внедрена на пятой, самой современной коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность — 1,1 млн т кокса в год.

Основные плюсы проекта — выше качество кокса, лучше экологические показатели.

При строительстве объектов нового комплекса использовались наилучшие доступные технологии. Современная и эффективная система газоочистки обеспечивает отсутствие эмиссии пыли при транспортировке шихты на угольную башню и улавливание более 90% эмиссии загрязняющих веществ при выдаче и загрузке камеры коксования.

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Проект был реализован в течение 24 месяцев с учетом увеличения сроков монтажа оборудования из-за пандемии COVID-19. В пиковые периоды над ним работали до 450 сотрудников компании и подрядных организаций. Для проекта было смонтировано более 4 тыс. тонн оборудования и металлоконструкций.