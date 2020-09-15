Крымская «Массандра» закупила 104 единицы новой авто и сельхозтехники

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В ГУП РК ПАО «Массандра» продолжается масштабное обновление материально-технической базы — в этом году предприятием закуплено 104 единицы авто и сельхозтехники. Ее передача филиалам стартовала в разгар уборочной кампании — в массандровские поля отправились сразу 33 трактора. Об этом сообщили в ГУП РК «ПАО «Массандра».

Технику на 260 млн рублей удалось получить благодаря поддержке АО «Росагролизинг».

Кроме тракторов Беларус и экскаваторов-погрузчиков ЕлАЗ в списке закупленной техники автобусы для комфортной перевозки виноградарей в поля, Нивы и УАЗы для более оперативной работы агрономов и бригадиров, седельные тягачи с цистернами, растворно-смесительные машины, которые будут задействованы в мероприятиях по защите винограда от болезней и вредителей, обеспечивая максимальную экологическую безопасность окружающей среды, экскаваторы-погрузчики, необходимые при подъеме плантажа, ремонтах технологических дорог, устройстве дренажей, оросительной сети, а также другая техника.

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