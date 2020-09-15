Под Ярославлем строят молочно-товарную ферму на 2000 голов дойного стада

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Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Ярославской области — агрофирма «Пахма» реализует инвестпроект по строительству молочно-товарной фермы на 2000 голов дойного стада. В строительство фермы в селе Богослов Ярославского района будет вложено 1,2 млрд рублей.

В компании сообщили, что в результате увеличения поголовья скота, объемы производства молока будут увеличены почти в два раза, до 16,6 тыс. т в год. На новом объекте будет создано около 40 рабочих мест. По словам генерального директор ЗАО агрофирма «Пахма» Сергея Иванова, из общей суммы инвестиций в проект в размере 1,2 млрд руб., большая часть — кредит, полученный в Россельхозбанке на условиях льготного кредитования под 2,3% годовых.

«Кроме того, агрофирмой в 2020 году получена поддержка от государства в размере 19,1 млн руб. на производство молока, развитие племенного животноводства и проведение агротехнологических работ. Сейчас ведется организация подъездных дорог к новой ферме. В конце осени в помещениях начнутся внутренние работы и монтаж оборудования. Поголовье коров для нового комплекса будет закуплено весной 2021 года. Решено закупить коров голштинской и айрширской пород», — рассказал господин Иванов

ЗАО агрофирма «Пахма» имеет статус племзавода и является племенным репродуктором ярославской породы скота. В дойном стаде компании 1,1 тыс. коров. В 2019 году предприятие произвело 8,9 тыс. т молока, 6 тыс. т картофеля, 1,6 тыс. т овощей, 5,6 тыс. т зерновых и зернобобовых и 7,9 тыс. т кукурузы на силос.