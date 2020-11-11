Репортаж с завода ЮПЗ «Промсвязь». Производство стабилизаторов тока светодиодов

© ЮПЗ «Промсвязь»

В своей прошлой статье о моём посещении завода ЮПЗ «Промсвязь» я рассказал о производстве электроники. Но это лишь часть того, что делают на этом заводе, причём, несмотря на очень мощное и хорошо оснащённое производство электронных устройств, по площади оно занимает достаточно небольшую часть завода. А основная часть производственных мощностей завода это металлообработка, от раскроя металла, мехобработки, до гальваники и окраски.

Конечно, всё производство завязано в единую технологическую цепочку — завод специализируется на выпуске стабилизаторов тока светодиодов (СТС), которые применяются для электропитания светодиодных светильников. Их ещё называют «драйверы».

Сегодня в России такие светильники применяются массово во многих отраслях, это и освещение дорог, освещение цехов предприятий, в жилищно-коммунальном хозяйстве, на железнодорожном транспорте. Светодиодное освещение надёжно и экономично, поэтому позволяет экономить стране значительные средства.

На ЮПЗ «Промсвязь» была разработана и запущена в серию широкая номенклатура СТС для различных условий применения, с любыми параметрами, необходимыми заказчику.

Обладая огромным парком самого современного оборудования, завод способен производить любые электронные устройства, включая СТС, полностью самостоятельно от разработки до конечного изделия. Про электронное производства, на котором производят электронику я уже рассказывал, но кроме монтажа электронных компонентов, на ЮПЗ «Промсвязь» производят и трансформаторы — важный элемент любого источника питания.

Производство моточных изделий представлено на заводе мощным, современным участком, в состав которого входят как автоматические так и полуавтоматические намоточные станки. Одни настроены на серийную продукцию, для организации выпуска крупной серии, другие (полуавтоматы) предназначены для быстрой переналадки на изготовление дросселей и трансформаторов по требованиям заказчика.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© ЮПЗ «Промсвязь»

© ЮПЗ «Промсвязь»

Получаются вот такие устройства.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

А вот так они выглядят уже смонтированные на плату СТС.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Важным элементом стабилизаторов тока является корпус. Особенно это относится к промышленным устройствам, которым придется работать в тяжелых условиях. Для производства корпусов на ЮПЗ «Промсвязь» есть все необходимое оборудование.

Корпусные металлические детали изготавливаются на штамповочной линии, а конечная форма придается на листогибочных станках с ЧПУ.

© ЮПЗ «Промсвязь»

© ЮПЗ «Промсвязь»

© ЮПЗ «Промсвязь»

Корпуса могут быть пластиковые, тогда их изготавливают на термопласт-автомате, а окончательная форма придается на фрезерных станках с ЧПУ.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Смонтированные в корпус СТС выглядят так

© Роман Ковригин/Сделано у нас

После чего устройства могут быть залиты компаундом для полной герметизации. Для этого используется дозирующая машина с поршневым дозатором «Экстра 2СП-001».

© Роман Ковригин/Сделано у нас

И, конечно, устройства на разных этапах производства проверяются и тестируются, это и автоматический оптический контроль после монтажа компонентов, и полное тестирование готового устройства, тепловой прогон, испытания с помощью как универсальных измерительных приборов, так и различных испытательных стендов изготовленных на заводе.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Сегодня рынок СТС заполнен изделиями китайского производства. Конечно, они дешевле, но это только кажется на первый взгляд. Для частного дома покупка дешёвого китайского изделия может быть оправдана, риск есть, но он перекрывается разницей в цене. А теперь представьте, что драйвер сломался где-то на удалённом полустанке железной дороги или на автобусной остановке в каком-нибудь селе. Представьте во сколько обойдётся его замена — выезд бригады, использование подъёмной техники! А ведь таких устройств тысячи, представьте какие расходы будет нести компания, если поломки будут случаться регулярно. А претензии по качеству кому предъявлять? Завод ЮПЗ «Промсвязь» никуда не денется, не переедет и не спрячется. А китайца где искать? С российским производителем куда проще, даже если и будут какие-то проблемы, их очень просто решить совместно с производителем — внести изменения в конструкцию, договорится о дополнительных испытаниях. Впрочем, завод уже 8 лет разрабатывает и производит СТС, имеет своё конструкторское бюро, поэтому с надёжностью проблем обычно не возникает.

Поэтому крупные корпоративные заказчики, особенно компании с госучастием, всё больше смотрят в сторону российского производства — это в конечном счёте оказывается куда выгоднее, чем покупать дешёвые китайские поделки.

К сожалению, о заводе не все знают, хотя он находится всего лишь в 170 км от Москвы. Сложно поверить, что в маленьком провинциальном городке Юрьев-Польский может быть такое мощное производство. И это я вам ещё не про всё рассказал, помимо производства электронных устройств, тут очень мощное металлообрабатывающее производство, но об этом в следующей статье.