© Порт «Бронка»

Как-то так получилось, что я езжу в основном на заводы, а на инфраструктурные объекты попадаю редко, а в портах я вообще ни разу не был.

И вот наконец порт, да какой! Порт «Бронка» построен всего 5 лет назад, в 2015 году. Впрочем, идея строительства порта в этом месте родилась давно. Ещё в 70-х годах, когда началась разработка комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений. Уже тогда было понятно, что имеющийся морской порт необходимо выносить за пределы города. Поэтому судопропускные сооружения сразу рассчитывались с учётом возможности прохода судов с осадкой 15.4 метра, то есть таких судов, какие вообще способы пройти датские проливы. Несмотря на то, что существующий морской канал не способен пропускать суда с осадкой более 11 метров.

Впрочем, конечно, тогда порт не был в приоритете, так как на Балтике у СССР были глубоководные порты в прибалтийских республиках. К идее строительства порта вернулись после распада СССР, но было ясно, что этот проект потребует гигантских затрат, поэтому его реализация затягивалась. Но, надо отдать должное властям города и области, от идеи окончательно не отказывались и тщательно оберегали место будущего порта от жилой застройки.

В итоге вопрос финансирования удалось решить с помощью государственно-частного партнёрства. Строительство наземной инфраструктуры порта взяла на себя компания «Феникс» (входит в холдинг «Бронка Групп»), а морские работы по строительству судопропускного канала и дноуглублению были выполнены за счёт государства.

Строительство порта стартовало в 2011 годуи было завершено всего за 4 года — очень немного для такого масштабного проекта.

Порт имеет 6 причалов, плюс ещё один строится. Оборудование порта самое современное, к тому же оно имеет задел на будущее. Например, сейчас в порту работает 4 крана STS, которые позволяют разгружать суда шириной в 18 контейнеров. Но в порт теоретически могут прийти суда и больших размеров, тогда к разгрузке можно привлечь 2 громадных мобильных крана Liebherr LHM 800. Это позволит обрабатывать суда шириной в 22 контейнера класса Super Post Panamax — максимально возможные для Балтики. На данный момент максимально возможная осадка судов — 14,4 метра, но причальные стенки уже сейчас построены так, что в будущем возможно доуглубление акватории до 15,4 метра без перестройки причалов.

Кстати, о кране Liebherr LHM 800 стоит сказать отдельно — это самый мощный мобильный причальный кран в мире. А «Бронка» это пока единственный в мире порт, в котором таких кранов два.

Liebherr LHM 800. Гигант! © Роман Ковригин/Сделано у нас

Liebherr LHM 800 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Liebherr LHM 800 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Разрешили подняться в верхнюю кабину © Фото из открытых источников

A это второй кран © Роман Ковригин/Сделано у нас

И мало того, что сам кран способен поднимать груз в 302 тонны, эти краны способны работать в паре, таким образом общая грузоподъёмность почти удваивается до 500 тонн. Причём, в этом режиме двумя кранами управляет один оператор, второй кран работает в автоматическом режиме, получая информацию с первого крана.

Два Liebherr LHM 800 работают в тандеме © Порт «Бронка»

Первый кран появился в порту ещё в 2015 году, когда порт был введён в эксплуатацию. А второй кран был приобретён совсем недавно в 2019 году, и теперь «Бронка» единственный из российских портов сможет обрабатывать тяжеловесные грузы весом до 500 тонн.

«Мы уверены, что приобретение данного кранового оборудования в совокупности с продуманной инфраструктурой и удобным логистическим расположением порта позволит ММПК „Бронка“ серьёзно укрепить позиции на рынке перевалки крупногабаритных грузов и существенно увеличить общий грузооборот», — отметил генеральный директор ООО «Бронка Групп» Никита Муров.

И недавно способности этих гигантов пригодились. Краны в режиме «тандем» перегрузили с судна на жд платформу 340 тонный реактор, прибывший из Италии для производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон». Остальная техника, обслуживающая порт, тоже самая современная. Например, здесь есть даже уникальные телескопические погрузчики Meclift ML1812R. Эти машины способны заезжать внутрь стандартного контейнера, но в отличие от аналогов их грузоподъёмность — 18 тонн — максимальная среди конкурентов.

Meclift ML1812R © Роман Ковригин/Сделано у нас

Обслуживается вся техника на собственном сервисе, что позволяет уменьшить простои, и тут способны не только поменять масло, в порту есть большой склад запчастей, поэтому практически любая поломка устраняется собственными силами максимально быстро — не надо ждать специалистов компании производителя, не надо ждать доставки деталей, ведь время — деньги.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Причём порт укомплектован техникой так, что всегда есть «план Б», в том смысле, что несмотря ни на какие форс-мажоры, заказчик не должен ждать, поэтому всегда есть способ выполнить задачу иначе.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Вообще, видно, что тут думают о каждой мелочи. Вот простой пример: посмотрите на раскраску кранов СТС. Они раскрашены в цвет российского флага. Но дело не только в патриотизме. Рядом с портом находятся исторические места, тот же Петергоф, напротив Кронштадт. И расцветка выбрана так, чтобы гигантские краны не становились доминантой, не отвлекали и не бросались в глаза, растворяясь на фоне неба.

© Порт «Бронка»

И хотя «Бронка» уже сейчас это мощный и полноценный порт, способный решать любые задачи, есть планы по его развитию. С другой стороны дамбы уже выделена территория, там будет мощный логистический центр, планируется развитие железнодорожных путей, а на будущее есть идея создания на базе порта, на смежной территории, этакого индустриального парка, где могли бы размещаться предприятия, для которых близость морских путей имеет важное значение. Но даже без достройки мощность порта «Бронка» может быть увеличена в 4 раза.

ММПК «Бронка» — не только самый современный перегрузочный комплекс Северо-Запада, я по праву могу назвать его эталонным и даже больше — портом будущего. Уже сейчас при существующем оснащении мощность порта может быть 500 тысяч TEU в год, при этом потенциал нашей портовой территории без достройки — до 2 миллионов TEU в год, — делится планами развития директор ООО «Бронка Групп» Никита Муров.

После распада СССР у России на Балтике не осталось глубоководного порта, это означало зависимость от не самых дружественных к России прибалтийских государств. Сегодня у России на Балтике целых два глубоководных порта, «Бронка» и Усть-Луга, но они выполняют разные задачи и дополняют друг друга. Окно в Европу, которое некогда прорубал Пётр Великий, вновь полностью открыто.