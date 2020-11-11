Открыто движение по новой развязке на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области

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11 ноября открыто движение транспорта по построенной развязке у Синявинской птицефабрики на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Норвегией в Кировском районе Ленинградской области.

Одновременно доступным для проезда стал и новый семикилометровый участок трассы с 60 по 67 км и мост через р. Назия.

Разноуровневая транспортная развязка вблизи Синявинской птицефабрики построена в рамках реконструкции участка автодороги Р-21 «Кола».

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Реконструкция трассы «Кола» с 51 по 68 км ведется с 2018 года. Проект предполагает расширение проезжей части с двух до четырех полос движения, возведение трех развязок к Синявинским садоводствам, населенным пунктам Нижняя Шальдиха и Путилово, Синявинской птицефабрике, строительство 15 подземных пешеходных переходов и шести скотопрогонов для безопасного пересечения дороги дикими животными в местах миграции.

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Фото: пресс-служба Упрдор «Северо-Запад»