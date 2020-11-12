В Крыму начали прокладку нового водовода для Симферополя

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Строители приступили к прокладке труб нового водовода для Симферополя от Бештерек-Зуйского водозабора. Суммарная мощность источника составит 20 тыс. куб. м воды в сутки. В апреле 2021 года будет обеспечен рабочий пуск воды.

На объекте выполнен монтаж 1800 м трубопровода на бровке траншеи. Вместе с тем, одновременно ведётся разработка проектной и градостроительной документации.

Рабочие уже разработали траншею для будущего водовода длинной 8 километров. На объекте задействовано 19 единиц техники и 68 строителей, работы ведутся в две смены.

Подрядчиком определена компания ООО «Современные системы реновации».

Стоимость проекта водовода от Бештерек-Зуйского водозабора до насосной станции «Белая» в Симферополе составит 75,05 млн рублей. Непосредственно на строительство выделят еще 1,296 млрд рублей. Исполнение контракта рассчитано до 31 января 2024 года.

Проектно-изыскательные работы по строительству водозабора обойдутся в 2,19 млн рублей. Само строительство оценили в 184,68 млн рублей.

Вести-крым

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