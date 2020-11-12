Новую роботизированную ферму на 200 коров открыли в Калужской области

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Новую роботизированную ферму на 200 коров открыли 11 ноября в Калужской области. Она расположена в д. Рябцева Малоярославецкого района.

Ферма стала 37-й роботизированной фермой в регионе. Проект реализовали в рамках ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области».

Новая ферма — это только первый этап строительства животноводческого комплекса. Коровник и профилакторий для телят уже ввели в эксплуатацию. Также тут есть склада кормовых добавок, технологические сооружения.

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На ферме применяется технология добровольного доения и беспривязного содержания стада, используются корма собственного производства.

Комплекс ежедневно производит 7 тонн молока, которые направляются на переработку в АО «Ермолино Молоко» и ООО «Сырная Губерния».

В следующем году, на втором этапе реализации проекта, планируют построить еще один коровник и увеличить поголовье до 544. В планах увеличение дойного стада до более 1000 голов и использование 16 роботов, что позволит увеличить надои до 30 тонн в сутки.

В Калужской области за январь-октябрь рост производства молока составил 110% к уровню прошлого года. Надой молока на одну корову 6738 кг, что на 63 кг больше аналогичного периода 2019 года

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© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

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