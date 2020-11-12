Роботизированная ферма заработала в Нижегородской области

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В племзаводе имени Ленина в Ковернинском районе Нижегородской области запустили роботизированную ферму на 360 голов.

Реализовать проект удалось благодаря областной программе. Хозяйство получило возмещение на оборудование. Компенсация почти 50 млн рублей. Это половина стоимости затрат.

Дмитрий Петров, исполнительный директор «Племзавод имени Ленина»: «169 голов дойного скота. Доим в день 4 тонны молока. При полном наполнении планируем доить 8 тонн молока в день».

Уже в феврале будущего года на племзаводе введут и новый животноводческий комплекс более чем на 600 голов.

Всего же с начала этого года в регионе открылись 15 животноводческих комплексов: реконструированы девять, шесть построены вновь. Еще три объекта планируется ввести в строй до конца года.

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Применение роботов имеет такие преимущества, как: рост надоев и повышение качества молока, увеличение числа доек, возможность доить коров с любой формой вымени и скоростью молокоотдачи, снижение числа травм во время доения и числа заболеваний маститом, снижение риска попадания в молоко разных бактерий. Важно, что снижается и себестоимость молока.

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На «умной» ферме автоматизированы и другие производственные процессы. Здесь «трудятся» пододвигатели кормов, робот-кормораздатчик и робот-уборщик навоза.