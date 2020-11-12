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Детские сады и школы

В Кировской области открылся новый детский сад на 270 мест

 © kirovreg.ru

В г. Котельнич Кировской области состоялось открытие нового детского сада «Апельсин», построенного в рамках нацпроекта «Демография».

В 2018-2020 годы в Кировской области в рамках нацпроекта «Демография» было запланировано строительство 20 детских садов. Кроме того, в рамках федерального проекта «Жилище и городская среда» был построен еще один новый детский сад в жилом комплексе «Метроград» города Кирова.

В «Апельсине» предусмотрено всё необходимое: просторные группы для занятий и игр, спальни, два зала, бассейн, кабинеты психолога и логопеда, оснащённые современным оборудованием пищеблок и медблок, а гулять ребятишки смогут на площадках с новыми игровыми и спортивными комплексами. Все будущие сотрудники «Апельсина» уже проходят медицинский осмотр и готовятся к предстоящей работе.

Источник: https://www.mk-kirov.ru/social/2020...ylsya-novyy-detsad-s-basseynom.html

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Кировская область, новый детсад
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