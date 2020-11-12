На Ивановском комбинате детского питания запущена новая производственная линия
Ивановский комбинат детского питания запустил в Иванове новую линию.
Инвестиции в проект составили около 800 млн рублей. Помимо простых продуктов высокотехнологичное оборудование позволяет производить многокомпонентные пюре, а современная система пастеризации обеспечивает безопасность продукции.
Ещё одна линия позволила наладить производство детского пюре в гибкой упаковке, которая сейчас пользуется большой популярностью у покупателей.
Продукцию реализуют в России и СНГ, в планах — экспорт в Ближний Восток и Африку.
Также компания завершила строительство нового склада готовой продукции на 1,1 тысяч паллето-мест стоимостью 100 миллионов рублей.
Kraft Heinz продолжит инвестировать в развитие Ивановского комбината: в ближайшие 3 года производство детского пюре планируют увеличить на 25%.
На ивановском комбинате детского питания в прошлом году выпустили больше семи тысяч тонн продукции. Это сухие смеси, молочные и безмолочные каши, детское пюре из фруктов и овощей. На производстве работают более 200 сотрудников. Средняя зарплата здесь превышает 40 тысяч рублей.
Читайте также...
- В Ульяновской области компания Mars запустила новую линию и начала выпуск новой продукции
- На заводе «Мон'дэлис Русь» во Владимирской области запустили шоколадную линию
- В Белгородской области открылся новый завод по производству замороженных овощей
13.11.2010:37:10