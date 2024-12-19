После модернизации запущено производство на заводе «РумелкоАгро-молоко» в Иваново

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На молочном заводе компании «РумелкоАгро — Молоко» в Иванове состоялся выпуск первой партии продукции.

В ходе реализации крупного инвестиционного проекта здесь увеличат мощности переработки до 200 тонн в сутки — такого объёма производства Ивановский молокозавод за всю свою историю не достигал.

На модернизацию производства инвестор направил около 1 миллиарда рублей.

Сейчас на обновлённом молокозаводе работает порядка 80 человек. С началом выпуска продукции на «РумелкоАгро — Молоко» завершен первый этап реконструкции молокозавода, предусматривающий ввод в эксплуатацию цеха по производству молока и кисломолочных продуктов, установку мойки молоковозов, приобретение лабораторного оборудования.

В работу запущено оборудование по выпуску пастеризованного молока и кефира и линия фасовки продукции в пэт-бутылки. Первые партии молочных продуктов направят на исследование на подтверждение качества, после чего продукция, выпущенная на заново отстроенном заводе, поступит в магазины.

Поставщиками сырья для переработки станут ивановские производители молока и животноводческие комплексы группы «РумелкоАгро» в Тверской области. Для ивановских производителей молока новый завод — это гарантированный сбыт.

Аграрии очень ждали запуска этого предприятия, так как сейчас молоко приходится сдавать трейдерам и в мелкие молочные цеха. В «Гарском» готовы всю свою продукцию — а суточный надой составляет около 15 тонн — поставлять в Иваново.

Сотрудничать с новым молокозаводом намерены и другие местные производители: для них это гарантированный сбыт. В регионе строится еще восемь животноводческих комплексов, с открытием которых производство молока в Ивановской области вырастет со 130 до 160 тысяч тонн.

© dairynews.ru

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