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Судостроение и судоходство

На СЗ «Красные Баррикады» спущен на воду грузовой понтон проекта ГРПН «Белуга-2»

 © www.aossrc.ru

На производственной площадке «Красные Баррикады» Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области состоялся спуск на воду грузового понтона проекта ГРПН «Белуга-2». Это второе судно, строящееся на верфи по заказу АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» для компании «Белуга Проджектс Лоджистик».

После спуска на воду будут произведены окончательные работы по достройке заказа, а также швартовные испытания с последующей передачей заказчику.

Судно проекта ГРПН представляет собой несамоходный однопалубный понтон прямоугольной формы с подрезом корпуса в носовой и кормовой оконечностях с судовыми устройствами, судовыми системами трубопроводов и электрооборудованием.

Корпус разделен двумя продольными и семью поперечными переборками с образованием балластных и сухих отсеков.

 © www.aossrc.ru

Основные характеристики проекта ГРПН:

Длина габаритная — 85,5 метра

Ширина — 16,5 метра

Высота борта — 4,5 метра

Водоизмещение порожнем — 990.0 тонн

Водоизмещение (по грузовую марку) — 4200 тонн

Осадка по грузовую марку — 3,11 метра.

Грузоподъёмность — 3000 тонн.
Источник: https://www.aossrc.ru/news/na-astra...-dlya-beluga-prodzhekts-lodzhistik/

Астраханская область, понтон, Красные баррикады, ГРПН
  • Clausson Clausson
    13.11.2001:42:49

    А чего плюсов так мало?

    В Украине вон баржу построили (проект D-6000В), так вся пресса, телевидение, блоги — высшее достижение страны за все время независимости…

    Этот понтон пожалуй и посложнее будет.

    #1215006
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