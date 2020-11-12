На СЗ «Красные Баррикады» спущен на воду грузовой понтон проекта ГРПН «Белуга-2»
На производственной площадке «Красные Баррикады» Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области состоялся спуск на воду грузового понтона проекта ГРПН «Белуга-2». Это второе судно, строящееся на верфи по заказу АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» для компании «Белуга Проджектс Лоджистик».
После спуска на воду будут произведены окончательные работы по достройке заказа, а также швартовные испытания с последующей передачей заказчику.
Судно проекта ГРПН представляет собой несамоходный однопалубный понтон прямоугольной формы с подрезом корпуса в носовой и кормовой оконечностях с судовыми устройствами, судовыми системами трубопроводов и электрооборудованием.
Корпус разделен двумя продольными и семью поперечными переборками с образованием балластных и сухих отсеков.
Основные характеристики проекта ГРПН:
Длина габаритная — 85,5 метра
Ширина — 16,5 метра
Высота борта — 4,5 метра
Водоизмещение порожнем — 990.0 тонн
Водоизмещение (по грузовую марку) — 4200 тонн
Осадка по грузовую марку — 3,11 метра.
Грузоподъёмность — 3000 тонн.
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13.11.2001:42:49
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