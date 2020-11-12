На СЗ «Красные Баррикады» спущен на воду грузовой понтон проекта ГРПН «Белуга-2»

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На производственной площадке «Красные Баррикады» Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области состоялся спуск на воду грузового понтона проекта ГРПН «Белуга-2». Это второе судно, строящееся на верфи по заказу АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» для компании «Белуга Проджектс Лоджистик».

После спуска на воду будут произведены окончательные работы по достройке заказа, а также швартовные испытания с последующей передачей заказчику.

Судно проекта ГРПН представляет собой несамоходный однопалубный понтон прямоугольной формы с подрезом корпуса в носовой и кормовой оконечностях с судовыми устройствами, судовыми системами трубопроводов и электрооборудованием.

Корпус разделен двумя продольными и семью поперечными переборками с образованием балластных и сухих отсеков.

© www.aossrc.ru

Основные характеристики проекта ГРПН:

Длина габаритная — 85,5 метра

Ширина — 16,5 метра

Высота борта — 4,5 метра

Водоизмещение порожнем — 990.0 тонн

Водоизмещение (по грузовую марку) — 4200 тонн

Осадка по грузовую марку — 3,11 метра.

Грузоподъёмность — 3000 тонн.