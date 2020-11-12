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Экспорт

«Швабе» поставил фототехнику для продажи в Северной Америке и Юго-Восточной Азии

 © shvabe.com

Холдинг «Швабе» продолжает осуществлять продажи своей фототехники за рубежом. В октябре объективы «Гелиос» и «Зенитар» производства Красногорского завода им. С. А. Зверева в разных модификациях поступили на американский и китайский рынки.

Поставки включают в себя модели объективов «Гелиос», «МС Зенитар» и «Зенитар». Вся фототехника произведена на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ), входящем в Холдинг «Швабе». Продажа будет осуществляться на территории США, Канады, Китая, а также стран Северной Америки и Юго-Восточной Азии.

Долгосрочное сотрудничество предполагает ежегодную поставку не менее 1 тыс. объективов официальному представителю КМЗ в этих странах. При этом заказать отечественную технику можно из любой точки мира.
Источник: https://shvabe.com/press/news/shvab...hniku-dlya-prodazhi-v-ssha-i-kitae/

Швабе, Ростех, Красногорский завод им. С. А. Зверева, США, Канада, Китай, фототехника, Гелиос, МС Зенитар, Зенитар
  • Нет аватара Александр У.
    12.11.2018:39:22

    Раньше фотоаппараты «Зенит» были гордостью СССР. Может дождёмся полноценного возрождения марки?

    Одно смущает…либо так автор написал, почему будут продажи только за рубеж? А в России продажи будут? Производят только объективы или полноценные фотоаппараты? Вроде как Медведев, любитель фотографировать лоббировал возрождение производства полноценных фотоаппаратов и даже лицензию покупали для производства…

    #1214979
    • seregin-s1 seregin-s1
      12.11.2019:06:55

      Это новость от Швабе и перепост. Сам факт продажи за рубеж интересен, то же не нефть!)

      #1214982
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      12.11.2022:04:43

      Может дождёмся полноценного возрождения марки?

      Выпуск «Зенита» возобновлён год или два назад. Небольшими партиями. Но он очень дорог.

      #1214994
    • Александр Маслов Александр Маслов
      12.11.2022:23:12

      Написано же — заказать можно из любой точки мира ! Хоть из Киева))) Были бы деньги.

      Отредактировано: Александр Маслов~22:23 12.11.20
      #1214996
    • Олег Мальтин Олег Мальтин
      12.11.2023:08:40

      Давным-давно возродили производство Гелиос-40 и Зенитаров и цены обвалили на вторичке) Гелиос-40 до 1000 баксов уже доходил.

      Вопрос о продаже в России странный. Явно вопрошающий и пальцем не пошевелил. Заходите на яндекс-маркет да покупайте. 20к деревянных теперь все удовольствие.

      Отредактировано: Олег Мальтин~23:12 12.11.20
      #1214999
  • Clausson Clausson
    13.11.2000:10:05

    0,95! Ноль, запятая, девяносто пять!

    Деньги за него просят не большие. Но вот такая мелочь как стабилизация и автоматизация… Да, да, да. Любой профессионал скажет, что это все фигня на самом деле и такому объективу не нужны никакие примамбасы ибо он для творчества, а не игры…

    В том то и дело, что для профи. Да приделайте же уже к нему автоматику… Это же будет хит рынка. Это будут не тысяча, это будут десятки тысяч продаж по всему миру ежемесячно. Может быть просто не хотят?

    #1215004
    • Нет аватара ASAP
      13.11.2008:38:44

      для этого нужна целая цепочка принятия и исполнения решений, которой на отечественных предприятиях не просто отродясь не было, а присутствие которой считается признаком рейдерского захвата, деградации и служения Сотоне. У нас же до сих пор думают, что «настоящим» производством должен рулить инженер. По образцу главврачей, только что-то типа главначцеха. Ну вот и рулят: вы нам сделайте заказ, а мы его просто выпускать будем. В принципе, это слабое место российской промышленности и есть современная причина перекоса в экспорт сырья. Создание ГлавНИИ Потребностей и Удовлетворения решило бы вопрос, под такие НИИ всё производство и заточено, но этого ж амеры не придумали, списать не с чего, а сам кто будет думать? Кто может — у того поважнее дела есть    

      #1215022
      • Clausson Clausson
        13.11.2013:47:31

        что «настоящим» производством должен рулить инженер.

        Современные производства в основном ругают за то, что там главным является маркетолог…

        И да, на производстве должен «рулить» инженер. Но задания по производству выдает тот кто понимает рынок и это не обязательно маркетолог.

        Ультразвуковые моторы в объективы ставят все кому не лень. Не надо его самим разрабатывать это контрпродуктивно, даже не надо его самим изготавливать.

        НИИ потребностей тоже не надо. Практика уже показала, что такие НИИ не справляются. А вот такие деятели как Стив Джобс (уж простите за сравнение) вполне справлялись на своем участке фронта и с идеями и со стимулированием инженерной мысли.

        Кстати я практически уверен, что в данном конкретном случае проблема вовсе не в инженерах и не в маркетологах. И те и другие все прекрасно понимают.

        Проблема вероятней всего, в бухгалтере, вернее в тех кто деньги считает. Даже могу себе представить этот разговор:

        — А вы даете гарантии, что проект (вложения средств) будет успешен.

        — На самом деле никто не может дать такую гарантию…

        — Ну вот видите, вы сами ответили на свой запрос о финансировании…

        Брать на себя риски, вот, что умел Джобс и вот, что не умеют многие наши старшие менеджеры. Ибо их личная цель удержаться за теплое место, а значит минимум риска во всем.

        Отредактировано: Clausson~13:49 13.11.20
        #1215049
        • Кот Стальной Кот Стальной
          14.11.2000:11:14

          в бухгалтере, вернее в тех кто деньги считает.

          Не считает, а распределяет и выделяет ))

          В мелоком бизнесе это владелец. В крупном — директор, фин.директор. То есть наемный манагер, который перед владельцами отчитывается.

          Вот они то и есть сейчас «главные на производстве». А словосочетание «эффективный менеджер» у нас вообще стало ругательством на уромне матерного    

          Если бы владельцы были люди, одержимые какой-либо идеей, стремящиеся к какой-то цели, к развитию… Ну как тот же Стив Джобс к примеру. Тогда другое дело. Они бы двигали идеи сверху. А менеджмент и специалисты воплощали бы их.

          Нынешние же владельцы по большому счету ни к чему кроме бабла по сути не стремятся. У них нет целей, длительных планов, перспектив развития. И менеджмент себе под стать набирают. Потолок щастья — доить свой «свечной заводик» — и все. А могли бы вместо свечей лампочки производить ))

          Как говорил один мой знакомый «Если чувак державший стадо ларьков в 90-х, вдруг внезапно начинает владеть заводом — он не станет от этого бизнесменом и промышленником. Он останется ларечником, купившим завод. Ибо у него ум ларечника, мозг ларечника. Ему до бизнесмена как до Пекина малой скоростью. Если станет — то один из 100 и то не сразу. Это будет исключение, еще раз подтверждающее правило» )))

          #1215090
          • Нет аватара ASAP
            14.11.2008:48:37

            такие деятели как Стив Джобс

            тот же Стив Джобс к примеру.

            В реальном мире проблема целеуказания в условиях избыточного производства и чрезмерного потребления не решена на системном уровне. И даже нет ни одного признака того, что подобная задача хотя бы правильно поставлена в дискурсе (сейчас это бла-бла на уровне школоло и биржевого теханализа). Именно поэтому управленца-концептуалиста Джобса, вынужденного заниматься созданием очевидно упущенных отраслей бизнеса ввиду засилья умственных импотентов, всё время поминают как пример успешного решения принципиального вопроса за счёт личных усилий. Причём, задачи им решались вопреки трендам и групповому разуму «обчества»: институциональное сопротивление свободе деловой мысли в иных государствах ничуть не меньше (если не выше), чем в РФ, просто выглядит чуть иначе.

            Ввиду отсутствия даже простейшей постановки задачи «определить, спроектировать и наладить контур гарантированного поиска и теста точек эффективного приложения мощностей» мы и имеем характерные для капитализьма уходящие за горизонт ряды лавочников, ставших собственниками того, с чем не могут обращаться, или функционэров, количество дипломов которых обратно пропорционально их умственным способностям… И среди этого богатства -- редкие фигуры Джобса, Мясищева и подобных им героев или антигероев. Отсюда и системное эффективное управление теперь у нас страшилка: а что вы хотите, если им занимаются бухгалтеры и активисты, натасканные по криво переведённым и плохо написанным методичкам?

            Даже количество минусов на безобидный комментарий показывает простой факт: массовый юзер искренне думает, что управление -- это привилегия, а не сложная профессия. Что управлять предприятием (а не процессом) может инженер. Или, ещё того хуже, коммерсант. Вот пока в головах такая каша -- получите идеологически и организационно накосяченные недоделки и не жалуйтесь. Сейчас те, у кого положено всё копировать, точно так же выпускают дисфункциональное гуано, некуда беднягам сбегать помолиться и набрать «мудростей от Анны Седоковой», так что на гражданском и, частично, оборонном рынках в этом смысле улучшений не ждите.

            Одна надежда на наш Генштаб. Кажется, именно военные сумели создать настоящую управленческую систему. И теперь её активно обкатывают. И, судя по всему, они первыми в мире достигли успеха в этом деле в смысле универсальности и масштабируемости. Лучи добра им, лучи иронии диванным минусовщикам.

            Отредактировано: ASAP~08:49 14.11.20
            #1215103
    • Kolyda Kolyda
      13.11.2012:28:34

      0,95! Ноль, запятая, девяносто пять!

      Наверное производитель посчитал, что для такой светосилы вполне можно обойтись без автоматики.

      Интересно для каких камер у него есть варианты исполнения, какой байонет?

      Отредактировано: Kolyda~12:30 13.11.20
      #1215041
      • Clausson Clausson
        13.11.2013:38:09

        для каких камер

        Помнится переходные кольца были для всех основных резьб.

        #1215047
  • Нет аватара Back2Rio
    13.11.2011:45:41

    Там ручной фокус, насколько я понимаю. И 1000 штук в год — это вообще ни о чём.

    #1215037
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