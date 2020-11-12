«Швабе» поставил фототехнику для продажи в Северной Америке и Юго-Восточной Азии

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Холдинг «Швабе» продолжает осуществлять продажи своей фототехники за рубежом. В октябре объективы «Гелиос» и «Зенитар» производства Красногорского завода им. С. А. Зверева в разных модификациях поступили на американский и китайский рынки.

Поставки включают в себя модели объективов «Гелиос», «МС Зенитар» и «Зенитар». Вся фототехника произведена на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ), входящем в Холдинг «Швабе». Продажа будет осуществляться на территории США, Канады, Китая, а также стран Северной Америки и Юго-Восточной Азии.

Долгосрочное сотрудничество предполагает ежегодную поставку не менее 1 тыс. объективов официальному представителю КМЗ в этих странах. При этом заказать отечественную технику можно из любой точки мира.