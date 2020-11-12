На Ленинградскую АЭС доставлено уникальное оборудование

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На Ленинградскую АЭС морским путем прибыло крупное электротехническое оборудование — первая фаза гигантского автотрансформатора, который будет использоваться для передачи электроэнергии от блока № 6. Вес доставленного оборудования в транспортном состоянии составил 333 тонны. Груз прибыл на станцию по Финскому заливу.

Это один из четырех силовых автотрансформаторов, которые будут частями доставлены на атомную станцию. Весь комплекс автотрансформатора будет установлен на ОРУ-750 ЛАЭС — открытом распределительном устройстве, откуда электроэнергия атомной станции уходит потребителям Северо-Западного региона.

Уникальное оборудование было произведено на российском заводе в Колпинском районе Санкт-Петербурга и устанавливается в рамках модернизации и расширения ОРУ-750 в связи с вводом новых мощностей энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, в частности, энергоблока № 6.

«С помощью данного оборудования мы повышаем энергонадежность Северо-Западного региона и одновременно решаем важнейшую задачу по импортозамещению. Когда мы объявили конкурс на изготовление, то интерес к нему проявили крупнейшие зарубежные компании, однако заказ был размещен на нашем отечественном предприятии, что оказалось правильным решением.

Сейчас мы получили первую фазу, на подходе — остальные, и совсем скоро сможем соединить все энергоблоки Ленинградской АЭС в единую схему выдачи мощности», — сказал заместитель главного инженера по электротехническому оборудованию второй очереди станции Александр Рудник.