В Приморье открылась новая школа

© primorsky.ru

В посёлке Подъяпольское Шкотовского района Приморского края открыли новую школу, она сможет принять 220 человек.

Школа стала первой, построенной в Приморье за последние пять лет, и с началом второй четверти (с 16 ноября) примет учеников.

На строительство учебного заведения из федерального и краевого бюджета направили более 296 млн рублей.

В школе есть светлые классы с удобной мебелью, столовая, медпункт, два спортзала, акт, стадион, лифт — учреждение соответствует всем современным требованиям. Отличительной особенностью учебного заведения стал класс безопасности дорожного движения. Большое внимание уделено развивающим и коррекционным программам для детей.

Необходимость в строительстве назрела давно. Старую школу строили ещё в 50-х годах рыбаки, проект нетиповой и в современных условиях не соответствует требованиям к образовательному процессу и безопасности.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья обустроены сенсорные комнаты. За безопасностью ребят будут следить камеры видеонаблюдения.

Рядом со школой построен большой стадион с зонами для различных видов спорта, а для младших учеников обустрояли игровую зону.

© primorsky.ru

© primorsky.ru

© primorsky.ru

© primorsky.ru

© primorsky.ru

© primorsky.ru