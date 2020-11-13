«Петрозаводскмаш» отгрузил первый комплект оборудования для АЭС «Аккую» (Турция)

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Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») осуществил первую комплектную отгрузку оборудования для энергоблока № 1 атомной электростанции «Аккую» (Турция).

Изготовленный на «Петрозаводскмаше» комплект корпусов главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) был отгружен с соблюдением всех противоэпидемических мер с привлечением ограниченного числа участников процесса.

Генеральный директор компании «АЭМ-технологии» Игорь Котов отметил, что «Петрозаводскмаш», несмотря на все сложности, смог в необходимые сроки обеспечить отгрузку комплекта корпусов ГЦНА — сложного атомного оборудования первого класса безопасности. «В целом, компания в этом году обеспечивает выпуск комплектов основного оборудования для трех энергоблоков. Это своеобразный рекорд.

Но самое важное для нас — это даже не рекорды, а тот факт, что мы, по сути, переходим к серийному производству, и большая часть этой российской продукции идет на экспорт. Значимый вклад в эти достижения сегодня вносит „Петрозаводскмаш“, являясь одной из основных производственных площадок современного атомного машиностроения», — подчеркнул он.