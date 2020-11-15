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Новые заводы и цеха

ООО «ПК Контур» из Свердловской области запустило новый цех по производству пластиковых труб

 © mpr.midural.ru

Производственная компания «Контур» запустила в г. Заречный Свердловской области новую линию по производству пластиковых труб.

С привлечением льготного займа предприятие закупило современное оборудование и наладило выпуск полипропиленовых канализационных труб и фитингов. Мощность нового оборудования позволит дополнительно выпускать тысячу километров труб и два миллиона фитингов в год.

Трубы предназначены для отвода воды в бытовых и коммерческих помещениях, а фитинги служат соединительными частями трубопроводов. В производстве используется только отечественное сырье. Локализация составляет 100%.

Основными заказчиками этой продукции выступают застройщики многоквартирных и индивидуальных жилых домов, и застройщики коммерческих и социальных объектов России, также часть объема будет реализовываться через строительные и сантехнические магазины.

Как отметил исполнительный директор ПК «Контур» Данила Котельников, новое оборудование позволит увеличить годовой объем производства компании на 30% по сравнению с прошлым годом. Выработка на одного сотрудника предприятия увеличится с 5,5 млн рублей до 8 млн рублей в год, что позволяет в регионе выполнять задачи национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Создание нового производства стало возможным за счет льготного займа по федерально-региональной программе «Проекты развития». В конце 2019 года предприятие получило 28 миллионов рублей от федерального Фонда развития промышленности и 12 млн рублей от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Общий бюджет проекта составил свыше 80 млн рублей.

 © mpr.midural.ru
Источник: http://mpr.midural.ru/news/1901/

Свердловская область, новое производство, малый и средний бизнес, импортозамещение
  • Ilya Tyurin Ilya Tyurin
    16.11.2001:59:35

    молодцы конечно, только жаль оборудование не российское

    Отредактировано: Ilya Tyurin~04:33 16.11.20
    #1215259
    • Clausson Clausson
      16.11.2004:27:57

      Если бы цари российские от Ивана III Великого до Петра I Великого (аналогично и Сталин) ждали пока в стране найдут месторождения меди и олова (позже железа), пока разработают собственные технологии бронзовых (позже чугунных) пушек, да собственных порохов, да пока сами создадут «домотканные» заводы по производству всего на собственных технологиях… То сидели бы сейчас в лаптях в границах княжества московского, а может уже бы были частью Речи Посполитой, ну или частью великой османии какой-нибудь.

      Первый закон экономдинамики — не изобретай велосипед, это дорого и долго!

      Иначе говоря, не трать время и деньги на изобретение уже изобретенного. Не изобретай то, что уже есть.

      А вот дальше, если есть условия — развивай.

      Отредактировано: Clausson~04:31 16.11.20
      #1215262
      • Ilya Tyurin Ilya Tyurin
        16.11.2004:31:55

        То, что уже есть можно и нужно использовать. Это имел в виду.

        А про условия: человек сам себе создает условия. Странная позиция у вас…то есть незачем что-то производить, ведь все уже где-то произведено.

        Отредактировано: Ilya Tyurin~04:39 16.11.20
        #1215263
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