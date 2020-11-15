ООО «ПК Контур» из Свердловской области запустило новый цех по производству пластиковых труб

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Производственная компания «Контур» запустила в г. Заречный Свердловской области новую линию по производству пластиковых труб.

С привлечением льготного займа предприятие закупило современное оборудование и наладило выпуск полипропиленовых канализационных труб и фитингов. Мощность нового оборудования позволит дополнительно выпускать тысячу километров труб и два миллиона фитингов в год.

Трубы предназначены для отвода воды в бытовых и коммерческих помещениях, а фитинги служат соединительными частями трубопроводов. В производстве используется только отечественное сырье. Локализация составляет 100%.

Основными заказчиками этой продукции выступают застройщики многоквартирных и индивидуальных жилых домов, и застройщики коммерческих и социальных объектов России, также часть объема будет реализовываться через строительные и сантехнические магазины.

Как отметил исполнительный директор ПК «Контур» Данила Котельников, новое оборудование позволит увеличить годовой объем производства компании на 30% по сравнению с прошлым годом. Выработка на одного сотрудника предприятия увеличится с 5,5 млн рублей до 8 млн рублей в год, что позволяет в регионе выполнять задачи национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Создание нового производства стало возможным за счет льготного займа по федерально-региональной программе «Проекты развития». В конце 2019 года предприятие получило 28 миллионов рублей от федерального Фонда развития промышленности и 12 млн рублей от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Общий бюджет проекта составил свыше 80 млн рублей.

© mpr.midural.ru