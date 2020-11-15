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Новые заводы и цеха

«Иркутская нефтяная компания» в Усть-Куте начала фактическое строительство крупного завода полимеров

 © irkutskoil.ru

ООО «Иркутская нефтяная компания» выполняет подготовительные работы на площадке Иркутского завода полимеров (ИЗП) в Усть-Куте.

Строительство Иркутского завода полимеров осуществляется Иркутской нефтяной компанией в рамках поэтапной реализации масштабного газового проекта, включающего создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа своих месторождений. Производственная мощность завода составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод полимеров будет аналогичен современным заводам в мире. Будет создано 1 500 новых рабочих мест. Стоимость завода оценивается в 168 млрд руб.

На объекте задействовано порядка 100 единиц дорожно-строительной техники ИНК и транспорт подрядных организаций, которые проводят работы по планировке территории, обустройству и отсыпке площадок. В рамках подготовки строительной площадки произведена выемка 1,5 млн кубометров земли. Сейчас идет подготовка насыпи, для которой потребуется 1,4 млн кубометров грунта.

Также компания планирует выполнить большой объем работ по бетонированию — при строительстве нового завода потребуется около 120 тыс. кубометров бетона. Для этих целей в компании имеются собственные дробильно-сортировочные комплексы, способные выпускать щебень 13 фракций.

На пике строительства в 2021-2022 годах на площадке должно быть задействовано несколько тысяч специалистов. Поэтому ИНК реализует несколько масштабных программ по обучению персонала и подготовке кадров, в том числе — для жителей северных районов Иркутской области.

В сентябре компания завершила крупномасштабную операцию по доставке 45 единиц крупногабаритного оборудования общим весом более 4 500 тонн из Южной Кореи на стройплощадку Иркутского завода полимеров в Усть-Куте.

При строительстве завода полимеров будут использованы современные технологии, отвечающие жестким международным экологическим требованиям. Для реализации проекта привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation. За соблюдение природоохранных требований в ходе строительства и эксплуатации будут отвечать службы экологического контроля. Также будет проводиться регулярный экологический мониторинг воды, воздуха, почв и живой природы в соответствии с графиком, согласованным государственной экологической экспертизой.

https://www.ved...troit-polimerov

Источник: https://irkutskoil.ru/press-center/...-stroitelnoy-tekhniki-na-ploshchad/

Иркутская область, ИЗП, Иркутская нефтяная компания, новый завод, химическая промышленность
  • Clausson Clausson
    16.11.2002:44:02

    Стоимость завода оценивается в 168 млрд руб.

    Да, что они вообще о себе думают!    

     © Фото из открытых источников

    А это 78 метровые колонны того самого ЭП-600. Идет работа.

     © clck.ru

    Отредактировано: Clausson~02:52 16.11.20
    #1215260
  • Сергей Богатый
    16.11.2008:36:04

    ИНК — наша гордость, гордость Иркутской области.

    Самая крупная независимая частная нефтяная компания из малых и средних)

    Начав с коленки, ребята на сегодня крупнейший налогоплательщик области, 12 или 15% бюджета региона что ли… Очень круто для стартапа когда-то

    #1215270
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