«Иркутская нефтяная компания» в Усть-Куте начала фактическое строительство крупного завода полимеров

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ООО «Иркутская нефтяная компания» выполняет подготовительные работы на площадке Иркутского завода полимеров (ИЗП) в Усть-Куте.

Строительство Иркутского завода полимеров осуществляется Иркутской нефтяной компанией в рамках поэтапной реализации масштабного газового проекта, включающего создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа своих месторождений. Производственная мощность завода составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод полимеров будет аналогичен современным заводам в мире. Будет создано 1 500 новых рабочих мест. Стоимость завода оценивается в 168 млрд руб.

На объекте задействовано порядка 100 единиц дорожно-строительной техники ИНК и транспорт подрядных организаций, которые проводят работы по планировке территории, обустройству и отсыпке площадок. В рамках подготовки строительной площадки произведена выемка 1,5 млн кубометров земли. Сейчас идет подготовка насыпи, для которой потребуется 1,4 млн кубометров грунта.

Также компания планирует выполнить большой объем работ по бетонированию — при строительстве нового завода потребуется около 120 тыс. кубометров бетона. Для этих целей в компании имеются собственные дробильно-сортировочные комплексы, способные выпускать щебень 13 фракций.

На пике строительства в 2021-2022 годах на площадке должно быть задействовано несколько тысяч специалистов. Поэтому ИНК реализует несколько масштабных программ по обучению персонала и подготовке кадров, в том числе — для жителей северных районов Иркутской области.

В сентябре компания завершила крупномасштабную операцию по доставке 45 единиц крупногабаритного оборудования общим весом более 4 500 тонн из Южной Кореи на стройплощадку Иркутского завода полимеров в Усть-Куте.

При строительстве завода полимеров будут использованы современные технологии, отвечающие жестким международным экологическим требованиям. Для реализации проекта привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation. За соблюдение природоохранных требований в ходе строительства и эксплуатации будут отвечать службы экологического контроля. Также будет проводиться регулярный экологический мониторинг воды, воздуха, почв и живой природы в соответствии с графиком, согласованным государственной экологической экспертизой.

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